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الجزائر

الحماية المدنية تحذّر من استعمال هذا الأنبوب لصرف غازات المدفأة والسخّان

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية تحذّر من استعمال هذا الأنبوب لصرف غازات المدفأة والسخّان
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تحذير من استعمال الأنبوب اللولبي لتصريف الغازات

حذّرت الحماية المدنية يوم الأربعاء من استعمال الأنبوب اللولبي لصرف الغازات المحترقة من المدفئة أو سخان الماء.

وقالت الحماية في بيان إن “الأنبوب اللولبي القابل للتمدّد، والمصنوع من الألومنيوم، لا يستعمل أبدا لتصريف الغازات المحترقة”.

فمن أخطر عيوب هذا النوع من الأنابيب، أنها تتعرّض مع مرور الوقت، لظهور ثقوب لا ترى بالعين المجردة. ما يتسبّب في حالات الاختناق.

 بدلا من ذلك، نصحت الحماية المدنية باستعمال الأنبوب المعدني المصنوع من الزنك، من أجل تصريف الغازات المحترقة من المدافئ وسخانات المياه.

كما يتوجّب التأكد من ربط القنوات المعدنية بشكل جيّد، مع استعمال الشريط اللاصق المعدني في عملية الربط.

ومن أجل تفادي تأثير الرياح على الخروج السليم للغازات المحترقة من قنوات التصريف المعدنية، ينصح كذلك بتركيب غطاء خارجي لها.

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