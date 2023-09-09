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الجزائر

الحماية المدنية تسجل عديد التدخلات لإخماد الحرائق في 4 ولايات

الشروق أونلاين
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الحماية المدنية تسجل عديد التدخلات لإخماد الحرائق في 4 ولايات
صفحة الحماية المدنية على فيسبوك
قالت الحماية المدنية أن فرقها تدخلت لمواجهة حرائق الغطاء النباتي، في 4 ولايات من الوطن، هذا في حصيلتها اليوم السبت 9 سبتمبر.

قالت الحماية المدنية أن فرقها تدخلت لمواجهة حرائق الغطاء النباتي، في 4 ولايات من الوطن. ففي حصيلتها إلى غاية الساعة الخامسة مساء، اليوم السبت 9 سبتمبر، الحماية المدنية قالت أنها تمكنت من إخماد أغلب الحرائق المندلعة.

فبولاية تيزي وزو، التي عرفت حرائق في عدة نقاط، لا تزال عملية الإخماد متواصلة في حريق غابة العنصر ببلدية عزازقة. أما الحريق الذي أصاب أدغال وأحراش واد فالي، ببلدية تيزي وزو، فتم إخماد الحريق لكن عملية الحراسة لا تزال مستمرة، تجنبا لإعادة انبعاثه.

في حين تم إخماد الحرائق المندلعة في كل من أدغال و احراش قرية ابولجاسن بلدية مكيرة و أدغال و احراش قرية املال بلدية عزازقة.

أما في ولاية قالمة، فتمكن عناصر الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي نشب في أدغال و أحراش مشتة عين الفار بلدية بومهرة احمد، نهائيا.

وهو نفس الشيء بالنسبة لولاية عنابة، إذ تم إخماد نهائيا الحريق الذي اندلع في أدغال و أحراش بلدية برحال.

ولاية بجاية من جهتها، أين اندلع حريق في أدغال و أحراش آيت عنان بلدية درقينة، تمكنت فيها الحماية المدنية من إخماد الحريق نهائيا.

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