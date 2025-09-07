الحماية المدنية: تسجيل 28 حريقًا للغطاء النباتي عبر 8 ولايات

تم إخماد 23 منها نهائيا

سجلت مصالح الحماية المدنية، في حصيلتها اليومية الخاصة بحرائق الغطاء النباتي في آخر تحديث لها على الساعة الثامنة صباحا من اليوم الأحد، اندلاع 28 حريقا شملت الغابات والأدغال والأحراش عبر عدد من ولايات الوطن، حيث تم إخماد 23 منها نهائيا، فيما أُخمدت 3 حرائق تحت الحراسة، ولا تزال عمليتا إخماد متواصلتين.

وفي ولاية بجاية، تم تسجيل 9 حرائق، أُخمد معظمها نهائيا بمناطق تبلوط (أوقاس)، اقني مسعود (تيزي نبربر)، عكاش (تامريجت)، تاريقث (سوق الاثنين)، ايني مركو وأذرار نفاذ (أيت اسماعيل)، وتيعشاش (أميزور). كما أُخمد حريق سيدي يحي (شميني) تحت الحراسة، بينما تتواصل عمليات الإخماد ببوعمارة (تيزي نبربر).

أما ولاية تيزي وزو، فسُجلت بها 6 حرائق بكل من رجاونة (تيزي وزو)، تلاتة والقلعة (تيقزيرت)، سوق الأحد (تيميزارت)، حي أنان (تيزي وزو)، وإقامة 100 مسكن (أزفون)، وقد تم إخمادها جميعا نهائيا.

وفي سكيكدة، لا تزال عمليات الإخماد متواصلة لحريق غابة بجبل ماشيو (الشرائع).

كما شهدت ولاية قالمة اندلاع حريقين، أُخمد أحدهما تحت الحراسة بعين تحممين (مجاز الصفاء)، فيما تم إخماد الآخر نهائيا بمشتة الشكر (بوحمدان).

وسجلت بومرداس 6 حرائق بكل من أولاد عبد الله (شعبة العامر)، سباو وبن حمزة (بغلية)، عين السخونة (برج منايل)، تاقدمت (دلس)، وحي الساحل (بومرداس)، وأُخمدت جميعها نهائيا.

وفي تيسمسيلت، أُخمد نهائيا حريق غابة بدوار بني دزولي (بني شعيب).

كما تمكنت فرق الإطفاء بتيبازة من السيطرة على حريقين نهائيا بكل من دوار توارس (قوراية) ودوار واعلي (الناظور).

وفي ولاية ميلة، تم إخماد حريق غابة بجبل بوعفرون (مينار زارزة) تحت الحراسة.