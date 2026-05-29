الحملة الوطنية لجمع جلود أضاحي العيد تحقق نتائج إيجابية

حققت الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي، والتي جرت طيلة أيام العيد، نتائج ايجابية في عدة ولايات من الوطن.



وأكدت وزارة البيئة وجودة الحياة التي رافقت العملية، في بيان لها اليوم الجمعة، 29 ماي، أن “هذه النتائج الايجابية” التي سجلت عبر العديد من الولايات اتعكس مستوى الانخراط والتنسيق المحكم بين مختلف الهيئات المعنية، إلى جانب الوعي المتزايد للمواطنين بأهمية تثمين جلود الأضاحي باعتبارها موردا اقتصاديا قابلا للاستغلال ضمن مقاربة الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.

وأضافت أن العملية عرفت تجندا واسعا عبر مختلف ولايات الوطن بمشاركة مديريات البيئة والمؤسسات تحت الوصاية لضمان السير الحسن لهذه العملية ذات الأبعاد البيئية والاقتصادية.

وذكرت الوزارة أنه وعبر مختلف البلديات ونقاط التجميع، تواصلت “حملات التحسيس مع المتابعة الميدانية والتأطير، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف الفاعلين والمتدخلين، مع تسخير الإمكانيات البشرية والوسائل اللوجستية اللازمة لمرافقة عملية جمع جلود الأضاحي وتوجيهها نحو مسارات التثمين والاسترجاع”.

