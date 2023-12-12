الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط متجهة نحو الكيان

قال الناطق العسكري لجماعة أنصار الله الحوثية، يحيى سريع، أن قوات الجماعة نفذت عملية عسكرية ضد سفينة نرويجية محملة بالنفط ومتجهة إلى الكيان الصهيوني.

سريع قال في بيانه اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر “نفذت القوات البحريةُ في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعيةً ضدَّ سفينة “استريندا” تابعة للنرويج، كانت محملةً بالنفط ومتجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخ بحريٍ مناسب.”

وهذا “انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطينيِّ الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاعِ غزة”. قال يحيى سريع.

الناطق العسكري لجماعة أنصار الله الحوثية، أضاف كذلك أن قواته تمكنت خلال اليومين الماضيين من “منع مرور عدة سفن استجابتْ لتحذيرات القوات البحرية اليمنية” مضيفا أن قواته “لم تلجأْ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمها كافةَ النداءات التحذيرية.”

يحيى سريع كرر في بيانه أن قواته ستواصل استهداف كل السفن المتجهة أو القادمة من الكيان مهما كانت جنسيتها. وهذا حتى يتم “إدخال ما يحتاجه إخوانُنا الصامدون في قطاع غزةَ من غذاء ودواء”.

الجيش الفرنسي يقول أن ناقلة النفط تعرضت لهجوم جوي معقّد

وفي هذا السياق أعلن الجيش الفرنسي في بيان نشره اليوم، الثلاثاء 12 ديسمبر، أن الفرقاطة الفرنسية “فريم لانغدوك” والتي كانت تقوم بدوريات في البحر الأحمر اعترضت طائرة بدون طيار ودمرتها.

Protection des voies maritimes | La nuit dernière, la FREMM Languedoc, patrouillant au large du Yémen, est intervenue suite à l’attaque aérienne complexe subie par le pétrolier🇳🇴Strinda. Engagement d’un drone et escorte du pétrolier touché en dehors de la zone de danger. pic.twitter.com/zzu1dMHDEa — Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) December 12, 2023

البيان أكد تعرض ناقلة النفط النرويجية “استريندا” مساء أمس الإثنين، 11 ديسمبر “لهجوم جوي معقد من اليمن مما أدى إلى نشوب حريق على متنها.”

بيان الجيش الفرنسي أفاد أنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب في حاملة النفط، كما قال أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

بعد استهدافهم لسفن تابعة للكيان الصهيوني أثناء مرورها بالبحر الأحمر، حيث لا يزالون يحتجزون سفينة “غالاكسي ليدر” المرتبطة بالكيان والتي استولوا عليها يوم 19 نوفمبر، أعلن الحوثيون يوم التاسع ديسمبر، عن استهدافهم لأي سفينة تتجه نحو موانئ الكيان عبر البحر الأحمر وبحر العرب، مادام الحصار على غزّة قائما.

ويعد باب المندب الذي يصل بين البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب واحدا من أهم ممرات النقل على الطريق البحرية بين البحر المتوسط، و المحيط الهندي وشرقي أفريقيا. وتمر به في الاتجاهين أكثر من 21000 قطعة بحرية سنوياً، ما يمثل 57 قطعة يوميا من سفن وناقلات النفط العملاقة.