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الحوثيون يعلنون استهداف السّفن التي تمر نحو الكيان مهما كانت جنسيتها
العالم

الحوثيون يعلنون استهداف السّفن التي تمر نحو الكيان مهما كانت جنسيتها

الشروق أونلاين
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الحوثيون يعلنون استهداف السّفن التي تمر نحو الكيان مهما كانت جنسيتها
صورة نشرها الحوثيون
سفينة "غالاكسي ليدر" التي يحتجزها الحوثيون.

بعد استهدافها لسفن تابعة للكيان الصهيوني أثناء مرورها بالبحر الأحمر، أعلن الحوثيون مساء اليوم، السبت 9 ديسمبر، عن استهدافهم لأي سفينة متجهة نحو موانئ الكيان، مادام الحصار على غزّة قائما. 

فقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع “نتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحقِّ إخواننا في غزة فإنَّ القوات المسلحة اليمنية تعلنُ عن منع مرور السُّفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء وستصبح هدفًا مشروعًا لقواتنا المسلحة.”

كما وجه يحيى سريع تحذيرا لـ”جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.” سريع قال أن قوات الحوثيين ستبدأ بتطبيق هذا القرار بداية من الإعلان عنه اليوم السبت 9 ديسمبر.

مؤكدا أن القوات التابعة للحوثيين حريصة على “استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السُّفُن ولكافة الدول عدا السُّفن المرتبطة بالإسرائيلي أو التي سوف تقوم بنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية.”

ولا يزال الحوثيون يحتجزون سفينة “غالاكسي ليدر” المرتبطة بالكيان، والتي استولوا عليها في وقت سابق يوم 19 نوفمبر، في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. كما استهدفوا يوم 3 ديسمبر، لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب، حيث تم استهداف الأولى بصاروخ بحري والثانية بطائرة مسيرة.

إضافة لاستهدافهم لسفينة حربية أمريكية في خليج عدن، بصاروخين باليستيين صبيحة اليوم الإثنين 27 نوفمبر. وهو الهجوم الذي وصتفه وكالة “أسوشيتد برس” بـ”التصعيد الكبير” في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين الكيان و”حماس”.

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