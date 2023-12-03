الحوثييون يستهدفون سفينيتين تابعتين للكيان في البحر الأحمر

سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" التي استولى عليها الحوثيون يوم 19 نوفمبر 2023.

أعلن الحوثيون عن استهدافهم اليوم، الأحد 3 ديسمبر، لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب، حيث تم استهداف الأولى بصاروخ بحري والثانية بطائرة مسيرة.

فقال، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، “نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى صباح يومنا هذا عملية استهدافٍ لسفينتينِ إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة “يونِتي إكسبلورر” وسفينة ” نمبر ناين”، حيث تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية.”

العميد يحيى سريع أضاف في منشوره أن عملية الإستهداف هذه جاءت “بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية”.

كما شدد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، أن قوات الحوثيين ستستمر في “منع السفنِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخوانِنا الصامدين في قطاع غزة.”

وفي سياق متصل كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، اليوم أن “سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضوا لهجوم في البحر الأحمر”.

تصعيد كبير..

ونقلت “أسوشيتد برس“، عن البنتاغون قوله “نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني، والسفن التجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة”.

وكان الجيش البريطاني قال في وقت سابق أن هناك هجوما بطائرة بدون طيار وانفجارات في البحر الأحمر دون الخوض في التفاصيل.

ويمثل هذا الهجوم “تصعيدًا كبيرًا” في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس حسب “أسوشيتد برس”.

فقد تم استهداف الشحن العالمي بشكل متزايد مع تهديد الحرب بين إسرائيل وحماس بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع.

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، استولى الحوثيون على سفينة مرتبطة بالكيان، في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. ولا يزال المتمردون يحتجزون السفينة بالقرب من مدينة الحديدة الساحلية.

كما استهدف الحوثيون سفينة حربية أمريكية أخرى الأسبوع الماضي بصاروخين باليستيين بعد أن ساعدت سفينة مرتبطة بالكيان استولى عليها مسلحون لفترة وجيزة.

ومع ذلك، فلم يستهدف الحوثيون الأمريكيين بشكل مباشر لبعض الوقت، مما يزيد من المخاطر في الصراع البحري المتنامي تقول “أسوشيتد برس”.