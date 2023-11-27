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خليج عدن : استهداف سفينة أمريكية بصاروخين باليستيين

الشروق أونلاين
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خليج عدن : استهداف سفينة أمريكية بصاروخين باليستيين
ويكيبيديا
المدمرة الأمريكية "يو إس إس ميسون" والتي تم استهدافها بصاروخين.

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن استهداف صاروخين باليستيين لسفينة أمريكية في خليج عدن، صبيحة اليوم الإثنين 27 نوفمبر.

القيادة الوسطى الأمريكية قالت في بيانها أن يوم أمس، الأحد 26 نوفمبر، استجابت المدمرة الأمريكية “يو إس إس ميسون” مع مجموعة من السفن التابعة لتحالف مكافحة القرصنة مع الطائرات المرتبطة بها، لنداء استغاثة أطلقته سفينة “سونترال بارك“، والتي سيطرت عليها جهة مجهولة.

البيان أفاد أنه تم تحرير “سونترال بارك” من مختطفيها الذين نزلوا منها وحاولوا الفرار على قاربهم الصغير قبل أن يستسلموا في الأخير.

وأضافت أنه حوالي الساعة الواحدة و41 دقيقة صبيحة اليوم الإثنين، 27 نوفمبر، تم “إطلاق صاروخين باليستيين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه الموقع العام للسفينة “يو إس إس ميسون” و”سونترال بارك”. وسقطت الصواريخ في خليج عدن على بعد حوالي عشرة أميال بحرية من السفن.”

كما أشار الباين  أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات لأي من السفينتين خلال هذا الحادث.

ونقل البيان تصريح الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والذي قال “إن أمن المجال البحري ضروري للاستقرار الإقليمي”. “سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا لضمان سلامة وأمن ممرات الشحن الدولية.”

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