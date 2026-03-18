الخارجية الجزائرية تعرب عن إدانتها الشديدة للعدوان على لبنان

قالت إن الرئيس تبون في تواصل مستمرّ مع نظيره اللبناني

أعربت الخارجية الجزائرية يوم الأربعاء في بيان، عن إدانتها الشديدة لتجدّد العدوان على لبنان. مؤكدة تضامن الجزائر الكامل مع لبنان قيادة وشعبا.

وقالت الخارجية في بيانها:”يشهد العدوان الإسرائيلي على لبنان، تصعيدا متواصلا. متسببا في خسائر بشرية جسيمة، وفي دمار مادي تجاوزت أبعاده كافة حدود التصور”.

متابعة:”تدين الجزائر بأشد العبارات هذه الاعتداءات غير المقبولة، وتعرب عن تضامنها الكامل مع لبنان قيادة وشعبا. كما تؤكد تمسكها الثابت بسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه”.

قبل تضيف:”أمام هذا الوضع المأساوي، ظل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تواصل مستمرّ مع الرئيس اللبناني. كما أسدى تعليماته إلى وزير الخارجية للحفاظ على تنسيق وثيق مع نظيره اللبناني”.

من جهة أخرى، استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان اليوم، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الجزائر علي المولى، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وسمح اللقاء بـ”التأكيد على العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتجديد تضامن الجزائر ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، لتجاوز الظروف الاستثنائية التي يمر بها”.

كما مكّن من “التشديد على أهمية الدفع بالتعاون المشترك في إطار الاستحقاقات الثنائية المقبلة، تجسيدا لإرادة قائدي البلدين، وبناء على مخرجات زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر شهر جويلية 2026”.