الخارجية: الجزائر تُدين “بشدّة” اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك

“تُدين الجزائر بشدّة الخطوة الاستفزازية التي أقدم عليها أحد مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى”. حسب ما ورد في بيان لوزارة الخارجية.

واعتبر بيان الخارجية أنّ اقتحام الأقصى من طرف ما يسمى وزير الأمن القومي لدى الاحتلال إيتمار بن غفير، “انتهاكا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية. وتحدّيا سافرا لمشاعر المسلمين والمسيحيين عبر العالم”.

وتابع بيان الخارجية الجزائرية:

إن هذا التصرف المدان والمرفوض والذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، ليؤكد مرة أخرى على حتمية توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووضع حد لهذه الممارسات الاجرامية التي تقوض فرص إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.

مجدّدا دعوة الجزائر لمجلس الأمن إلى: