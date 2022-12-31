-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

دولة إسلامية تصوّت ضد قرار أممي لصالح فلسطين!

الشروق أونلاين
  • 1916
  • 0
دولة إسلامية تصوّت ضد قرار أممي لصالح فلسطين!
أرشيف
قرار أممي جديد لصالح فلسطين

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت، قرارا بطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وصوّت لصالح هذا القرار 87 دولة عضو في الأمم المتحدة، بينها الجزائر وجميع دول الجامعة العربية. مقابل رفض 26 دولة، منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا.

وفي حين امتنعت 53 دولة عن التصويت، اختارت ألبانيا، وهي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، أن تصوّت ضد القرار الأممي.

ورحّبت الخارجية الفلسطينية بقرار الجمعية العامة، الذي يطلب حكم محكمة العدل الدولية بشأن الطبيعة القانونية للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وعبّرت الخارجية عن شكرها لجميع الدول “التي وقفت بحزم، وصوتّت بنعم“، معتبرة ذلك:”انتصارا للعدالة، وللنظام الدولي”.

مقالات ذات صلة
نتانياهو يعين مهندس اتفاقيات التطبيع مع العرب وزيرا للخارجية

نتانياهو يعين مهندس اتفاقيات التطبيع مع العرب وزيرا للخارجية

احتجاجات ووقفات في مدن مغربية ضد التطبيع

احتجاجات ووقفات في مدن مغربية ضد التطبيع

عدد قياسي غير مسبوق.. 11 امرأة في حكومة الرئيس البرازيلي الجديدة

عدد قياسي غير مسبوق.. 11 امرأة في حكومة الرئيس البرازيلي الجديدة

دولة أوروبية “تحتجّ” على سقوط صاروخ أوكراني على أراضيها

دولة أوروبية “تحتجّ” على سقوط صاروخ أوكراني على أراضيها

نائب من اليمين المتطرف يعلن تعيينه نائبا لرئيس لجنة الصداقة مع الجزائر!

نائب من اليمين المتطرف يعلن تعيينه نائبا لرئيس لجنة الصداقة مع الجزائر!

وزارة الدفاع الصينية: مستعدّون للتعاون مع الجيوش العربية لحفظ السلم

وزارة الدفاع الصينية: مستعدّون للتعاون مع الجيوش العربية لحفظ السلم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد