دولة إسلامية تصوّت ضد قرار أممي لصالح فلسطين!
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت، قرارا بطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وصوّت لصالح هذا القرار 87 دولة عضو في الأمم المتحدة، بينها الجزائر وجميع دول الجامعة العربية. مقابل رفض 26 دولة، منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا.
وفي حين امتنعت 53 دولة عن التصويت، اختارت ألبانيا، وهي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، أن تصوّت ضد القرار الأممي.
ورحّبت الخارجية الفلسطينية بقرار الجمعية العامة، الذي يطلب حكم محكمة العدل الدولية بشأن الطبيعة القانونية للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
وعبّرت الخارجية عن شكرها لجميع الدول “التي وقفت بحزم، وصوتّت بنعم“، معتبرة ذلك:”انتصارا للعدالة، وللنظام الدولي”.
The State of Palestine welcomes the adoption of the important #UNGA resolution requesting an ICJ ruling on the legal nature of Israel’s occupation & thanks Member States that stood firm on principle & voted yes.This is a victory for justice and the rules-based international order pic.twitter.com/ArsnS1Gipi
— State of Palestine – MFA (@pmofa) December 31, 2022