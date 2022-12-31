دولة إسلامية تصوّت ضد قرار أممي لصالح فلسطين!

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت، قرارا بطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وصوّت لصالح هذا القرار 87 دولة عضو في الأمم المتحدة، بينها الجزائر وجميع دول الجامعة العربية. مقابل رفض 26 دولة، منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا.

وفي حين امتنعت 53 دولة عن التصويت، اختارت ألبانيا، وهي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، أن تصوّت ضد القرار الأممي.

ورحّبت الخارجية الفلسطينية بقرار الجمعية العامة، الذي يطلب حكم محكمة العدل الدولية بشأن الطبيعة القانونية للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وعبّرت الخارجية عن شكرها لجميع الدول “التي وقفت بحزم، وصوتّت بنعم“، معتبرة ذلك:”انتصارا للعدالة، وللنظام الدولي”.