-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد

الشروق أونلاين
  • 46
  • 0
الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد
أرشيف
العراق

استدعت الخارجية العراقية يوم السبت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، لتسلمه مذكرة احتجاج رسمية على “الاعتداء الذي طال مواقع عسكرية ومدنية” في البلاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في وقت سابق من اليوم، أنها شنّت ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد 85 هدفا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان للخارجية العراقية:”احتجاجاً على العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية، ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد ديفيد بيركر”.

“وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداء الأمريكي، الذي طال مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم مساء أمس الجمعة”، يضيف البيان.

وأدى الهجوم الأمريكي إلى مقتل 16 شخصا، بينهم مدنيون. إضافة إلى وقوع 25 جريحا، وتسجيل خسائر وأضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.

مقالات ذات صلة
بلجيكا تستدعي سفيرة الكيان الصهيوني  

بلجيكا تستدعي سفيرة الكيان الصهيوني  

رويترز: طائرة مسيّرة إيرانية الصنع وراء الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن

رويترز: طائرة مسيّرة إيرانية الصنع وراء الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن

الصحراء الغربية: دي ميستورا يحل في جنوب إفريقيا

الصحراء الغربية: دي ميستورا يحل في جنوب إفريقيا

3 جرحى في عملية طعن بباريس

3 جرحى في عملية طعن بباريس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد