الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد

استدعت الخارجية العراقية يوم السبت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، لتسلمه مذكرة احتجاج رسمية على “الاعتداء الذي طال مواقع عسكرية ومدنية” في البلاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في وقت سابق من اليوم، أنها شنّت ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد 85 هدفا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان للخارجية العراقية:”احتجاجاً على العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية، ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد ديفيد بيركر”.

“وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداء الأمريكي، الذي طال مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم مساء أمس الجمعة”، يضيف البيان.

وأدى الهجوم الأمريكي إلى مقتل 16 شخصا، بينهم مدنيون. إضافة إلى وقوع 25 جريحا، وتسجيل خسائر وأضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.