“الخضر” اصطدموا بِمُنافس عنيد

خاض المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مساء الثلاثاء مباراة قوية، مع منافس أوروغواياني مونديالي، كان في المستوى المطلوب استعدادا لِكأس العالم 2026.

وتعادل “الخضر” سلبا مع منتخب الأوروغواي، في مباراة احتضن أطوارها ملعب “أليانز ستاديوم” بِمدينة تورينو الإيطالية، تحت إدارة ثلاثي تحكيم من نفس البلد، يقوده حكم الساحة لوكا بايريتو.

وقبيل انطلاق المواجهة وقف اللاعبون دقيقة صمت، ترحّما على الفقيد والمجاهد ورئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال.

وفي الشوط الأول، ورغم أن “محاربي الصحراء” تحكّموا في زمام الأمور، إلا أنهم اصطدموا بِمنافس عنيد، أثبت أنه أفضل مقياس للنخبة الوطنية، مقارنة بِفريق غواتيمالا.

وبدأ منتخب الأوروغواي المرحلة الثانية بِقوّة، لكن عند الدقيقة الـ 58، سنحت أخطر فرصة لِرجال فلاديمير بيتكوفيتش، فشل متوسط الميدان حسام عوار في تحويل كرتها إلى هدف، وذلك بِتسديدة عشوائية.

بعدها، أخرج الناخب الوطني كلا من متوسط الميدان هشام بوداوي وزميله عوار، وأدخل لاعبَين من الخط الأمامي وهما رياض محرز ومحمد الأمين عمورة، ثم أشرك 4 عناصر أُخرى في ربع ساعة الأخير، لكن دون أن يطرأ تغيير على نتيجة التعادل السلبي، التي خلصت إليها المباراة.

وينبغي لِبيتكوفيتش أن ينتبه إلى “خطر” البطاقات الصفراء، التي يُمكن أن تتحوّل إلى حمراء ونقص عددي في مقابلات كأس العالم. فمباراة الأوروغواي شهدت حصول خمسة لاعبين جزائريين على إنذار.

وبات الناخب الوطني بعد ترّبص أواخر مارس الحالي، وودّيتَي غواتيمالا والأوروغواي، وقد أخد نظرة عامة عن اللاعبين الجزائريين الأجدر دون غيرهم بِخوض منافسة كأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

وفي المحطّة الدولية لـ “الفيفا” الخاصة بِأواخر الشهر الحالي، جرّب بيتكوفيتش 23 لاعبا، من أصل 26 رياضيا استدعاهم (لم يمنح الفرصة للحارسَين أنطوني ماندريا وكيليان بلعزوق والمدافع صهيب ناير). دون احتساب عناصر أُخرى تركت المعسكر في آخر لحظة أو غابت، بِداعي الإصابة أو سبب آخر، على غرار المهاجمَين أنيس حاج موسى وبغداد بونجاح ومتوسّطَي الميدان إسماعيل بن ناصر ونبيل بن طالب (مثالا وليس حصرا).

وطبعا، تبقى هناك تحفّظات بِخصوص قائمة اللاعبين، حيث يُمكن أن تحدث المفاجآت، بِسبب الإصابات والإجهاد وتراجع المستوى الفني وتألّق آخرين غابوا عن تربّص إيطاليا وظروف أخرى “قاهرة”.

وكانت “الفيفا” قد حدّدت تاريخ الثلاثين من ماي المقبل، آخر أجر لاستلام قوائم لاعبي منتخبات المونديال.

وبعد ذلك في الثالث من جوان القادم، يخوض “محاربو الصحراء” مباراة ودّية خارج القواعد بِروتردام أمام المنتخب الهولندي.