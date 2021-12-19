الخضر رفعوا التحدي وإنفانتينو معجب بالكرة الجزائرية

رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة:

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة أن التتويج بلقب كأس العرب فيفا 2021 يعتبر أحسن تقييم لمردود المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم في هذه المنافسة، خاصة وأن العناصر التي دافعت عن الألوان الوطنية لم تخيب الآمال ورفعوا التحدي وفازوا بهذه الكأس.

وقال عمارة لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأول إنه “يهنئ الشعب الجزائري بهذا الفوز الكبير”، وإنه “يشكر اللاعبين على المجهودات الجبارة التي بذلوها وعلى المشوار الجيد الذي قاموا به طيلة البطولة، حيث كانوا في مستوى المسؤولية التي كانت على عاتقهم”، ليضيف أن “هذه الطبعة كانت مميزة بفضل التنظيم الجيد والإمكانات الكبيرة التي وضعت من أجل انجاحها، كما أن مستوى المنتخبات المشاركة جعل من المباريات مثيرة”، في المقابل أشار إلى أن قطر أثبتت أنه بإمكانها احتضان أكبر المناسبات العالمية.

كما صرح عمارة أن “المنتخب الوطني حصد كل الألقاب خلال هذه الدورة التي سمحت باكتشاف بعض اللاعبين الذين أبانوا عن إمكانات عالية”، لذلك طلب رئيس الفاف بضرورة تشجيعهم ومرافقتهم للمواصلة على هذا المنوال وتطوير مستواهم.

في سياق متصل، قال عماراة إن “رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو من بين المعجبين بكرة القدم الجزائرية”، وبأنه “أكد بأن منافسة كأس العرب كانت ناجحة بكل المقاييس وهو ما سيدفعه إلى تنظيمها بشكل دوري”.

من جانب آخر، كشف عمارة أن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون كان السند الأول للمنتخب الوطني وهو ما يدل على مدى اهتمام السلطات العليا للبلاد برياضة كرة القدم”.