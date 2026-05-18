“الخضر” على رأس المجموعة.. وبيتكوفيتش منشغل بضبط تعداد المونديال قبل شهر من مواجهة الأرجنتين

المنتخب الوطني يتعرف الثلاثاء على منافسيه في تصفيات "كان" 2027

سيكونُ المنتخب الوطني على موعد مع برنامج مكثف مباشرة عقب الانتهاء من نهائيات كأس العالم 2026 التي ستحتضنها أمريكا وكندا والمكسيك، بعد أقل من شهر، وذلك بمباشرة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 نهاية شهر سبتمبر المقبل، ما يعني أن إجازة غالبية لاعبي المنتخب ستكون قصيرة، قبل الشروع في التحضير للموسم الكروي الجديد مع مختلف نواديهم، الأمر الذي يتطلب التعامل مع الفترة المقبلة بحذر من قبيل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، وكذا اللاعبين على وجه الخصوص، وما تعلق ببرنامج التحضيري الخاص بانطلاق الموسم الكروي الجديد 2026- 2027.

يحدثُ هذا في الوقت الذي سيتعرف فيه المنتخب الوطني،اليوم، على منافسيه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 التي ستحتضنها كينيا، تنزانيا وأوغندا، وذلك على هامش القرعة التي ستُسحب في مقر الإتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم إدراج التشكيلة الوطنية ضمن المستوى الأول، ليكون على رأس إحدى المجموعات، ما يعني احتمالية مواجهة منتخب أحد البلدان المنظمة للدورة القادمة، على اعتبار أن الاتحاد الإفريقي للكرة قرر اعتماد عملية القرعة على التصنيف الدولي.

وسيُشارك في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى “الكان” المقبلة 48 منتخباً، بما فيها الدول الثلاث المنظمة، تقسم على 12 مجموعة، حيث ستحدد القرعة توزيع المنتخبات على المجموعات المختلفة ومسارات التأهل إلى النهائيات التي ستعرف حضور 24 منتخبًا فقط، على أن تُلعب التصفيات مقسمة على ثلاث فترات ضمن تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل انطلاق المسابقة بشكل رسمي من 19 جوان إلى 17 جويلية من العام المقبل 2027.

وتنطلق الجولتين الأولى والثانية في الفترة ما بين 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر من العام الجاري، قبل أن تستأنف المنافسة بخوض الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة ما بين 9 نوفمبر إلى غاية 17 من ذات الشهر، ثم الجولتين الخامسة والسادسة من 22 إلى 30 مارس من العام الجديد 2027، على أن تُمنح بطاقة تأهل إضافية إلى منتخب آخر نحو المرحلة النهائية من المنافسة القارية في كل مجموعة تضم المنتخب المنظم للدورة القادمة، علماً أن المباراة الافتتاحية ستجرى يوم 19 جوان 2027، بينما تقام المباراة الختامية يوم 17 جويلية، في انتظار الإعلان الرسمي عن البلد الذي سيحتضن مباراتي الافتتاح والنهائي من قبل الاتحاد القاري للكرة.