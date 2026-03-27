“الخضر” في مباراة أشبه بِنُزهة في إيطاليا!

استعرض لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم فنياتهم، ودكّوا شباك منافسهم فريق غواتيمالا بِسبعة أهداف دون ردّ.

واحتضن ملعب “لويجّي فيرّاريس” بِمدينة جنوة الإيطالية أطوار هذه المباراة، ضمن إطار استعدادات “الخضر” لِنهائيات كأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل. وأدارها ثلاثيٌّ من إيطاليا يقوده حكم الساحة أندريا كولومبو.

وانطلق لاعبو الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بِقوّة، ولم تمرّ سوى 19 دقيقة، حتى استغلّ المهاجم أمين غويري خطأ فادحا ارتكبه حارس مرمى غواتيمالا كوندرسون نافارو، وافتتح باب التسجيل.

وعاد غويري وجلب هذه المرّة ركلة جزاء، انبرى لِتنفيذها القائد والجناح رياض محرز، مُضيفا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 31. تبعه المدافع أشرف عبادة بِهدف ثالث في الوقت بدل الضائع (د45+2)، وبِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 20 مترا، لم يُحرّك لها حامي عرين المنافس ساكنا.

وتكرّر السّيناريو في الشوط الثاني، الذي استهلّه “محاربو الصحراء” بِهدف رابع في الدقيقة الـ 47، حمل بصمة متوسط الميدان حسام عوار، بعد تمريرة على طبق من زميله المدافع ريان آيت نوري. ثم التوقيع الخامس من غويري في الدقيقة الـ 60، بعد أن هيّأ له الكرة زميله عوار.

وبعدها في الدقيقة الـ 61، لجأ بيتكوفيتش إلى إدخال 4 لاعبين دفعة واحدة: المهاجمين فارس غجميس وأحمد النذير بن بوعلي وعادل بولبينة والمدافع مهدي دورفال، تعويضا لِمحرز وغويري وعمورة وآيت نوري، على التوالي.

وبات غجميس (23 سنة) وبن بوعلي (25 سنة) مثل زملائهما عبادة والحارس ملفين ماستيل ومتوسط الميدان ياسين تيتراوي، يخوضون لأوّل مرّة مباراة دولية في صفوف “الخضر”. مثلما هو الشأن لِمتوسط الميدان عادل عوشيش (23 سنة)، الذي عوّض عوار في الدقيقة الـ 68.

وفي الدقيقة الـ 76، زار غجميس شباك غواتيمالا للمرّة السادسة، مفتتحا عدّاد التهديف الدولي في أوّل حضور له، بعد تمريرة من زميله بن بوعلي، اللاعب الأخير الذي سجّل أيضا أوّل هدف له والسابع للجزائر في الدقيقة الـ 82.

وكاد زملاء صانع الألعاب والبديل إبراهيم مازة يُعيدون نسج ثمانية (8-0) الثاني من سبتمبر 2021 أمام الضيف فريق جيبوتي في تصفيات مونديال 2022، وهي آخر أثقل فوز لهم.

صحيح أن الفوز مستحقّ للمنتخب الوطني، لكن هذا لا يُنسي أن المنافس ليس مرعبا، بِدليل أنه لم يُشارك في أي نسخة من كأس العالم، ويتموقع في الرتبة الـ 94 ضمن لائحة آخر تصنيف لـ “الفيفا”، وبِمواجهته للجزائر، خاض – تاريخيا – أوّل مباراة دولية له بِأوروبا.

وتنتظر “محاربي الصحراء” مباراة ودّية ثانية وأخيرة، تُجرى أمام فريق الأوروغواي مساء الثلاثاء المقبلة. وأيضا بِإيطاليا، لكن هذه المرّة بِملعب “أليانز ستاديوم” بِتورينو.