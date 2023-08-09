“الخضر” قد يواجهون “الفراعنة” وديا قبل “كان كوت ديفوار”

كشفت مصادر صحفية مصرية، عن التحضير لبرمجة مباراة ودية ما بين منتخب الفراعنة و”محاربي الصحراء” خلال الفترة التي تسبق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار. وبحسب ذات المصادر، فإن شركة تسويق عالمية، متخصصة في تنظيم المباريات ومختلف التظاهرات الرياضية، اقترحت على الاتحادين المصري والجزائري لكرة القدم خوض مباراة ودية قبل موعد “كان” كوت ديفوار.

وأكد موقع “اليوم السابع” المصري، الذي كشف عن الخبر، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم منح موافقته الرسمية للجهة المعنية بتنظيم المباراة، بينما لم يمنح الاتحاد المصري رأيه لحد الآن، وعلّلت ذلك بسبب تأخر تعيين المدرب الجديد للمنتخب المصري البرتغالي روي فيتوريا. وبحسب نفس المصدر، فإن المدرب البرتغالي للمنتخب المصري، روي فيتوريا، يبحث عن لقاءات ودية خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث طلب توفير وديتين استعداداً لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.