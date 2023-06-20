المنتخب المصري يريد مواجهة الخضر قبل كان كوت ديفوار

لم يصل الفاف أي طلب من الفراعنة

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يتم الترتيب لخوض عدة مباريات ودية قوية تحضيرا لكأس إفريقيا القادمة المقررة بكوت ديفوار، خاصة بعد أن ضمن رسميا تواجده في المنافسة القارية.

وقال حازم إمام اللاعب الدولي المصري الأسبق والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات صحفية أن الاتحاد المصري يريد مواجهة المنتخب المصري وديا تحضيرا لكأس إفريقيا للأمم المقررة شهر جانفي القادم بكوت ديفوار: “نحاول إقامة مباريات ودية قوية أمام الجزائر وكوت ديفوار قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي نستهدف التتويج بها”.

من جهته قال مسؤول في الاتحاد الجزائري للشروق أنه إلى غاية كتابة هذه الأسطر “لم يرد أي طلب كتابي حول طلب الاتحاد المصري”، مضيفا “أن مواجهة ودية بين المنتخبين يعود القرار فيها إلى الطاقم الفني، هو الوحيد الذي بإمكانه اختيار المنتخبات التي سيلعب ضدها مستقبلا”.

علما أن المنتخب الوطني واجه الثلاثاء المنتخب التونسي وديا بعنابةّ، وبالتالي فإن اختيار منتخب بحجم المنتخب المصري الذي يحتل المناصب الأولى في ترتيب منتخبات افريقيا ويضم عددا من النجوم على غرار محمد صلاح يشجع كتيبة بلماضي على اللعب أمام المنتخب المصري.

من جهته أضاف حازم أمام “أن المنتخب المصري يسعي للفوز على منتخب إثيوبيا في المباراة المقبلة، في ختام التصفيات الإفريقية… وأن المدرب روي فيتوريا حقق الهدف المطلوب منه وهو التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية”، متمنيا أن يستمر بنفس النتائج الجيدة طوال مشواره مع منتخب مصر. واسترسل: “محمد صلاح يعيش أفضل فتراته الفنية حاليا مع المنتخب وفي ليفربول، كما يعد نموذجا للنجم العالمي، ولا غنى عنه أبدا”، وصرح: “أتمنى استمرار مسيرته الناجحة في أوروبا ومع منتخب مصر بتحقيق البطولات”.

وعلق على أزمة عقوبة كهربا، فقال: “اتحاد الكرة ليس له علاقة بتأخير عقوبة محمود عبد المنعم كهربا (لاعب الأهلي) من بعيد أو قريب كما يتردد أخيرا”.

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وغرمة مالية، بعد إدانته بإهانة ناديه السابق الزمالك في مباراة القمة بين الناديين.

لكن تم تعليق العقوبة لحين الفصل في استئناف الأهلي، ثم في القضية المرفوعة من الأخير في شرعية تعيين لجنة الانضباط نفسها. ورغم إعلان الأهلي “ترك الخصومة” ضد اتحاد الكرة بشأن تشكيل لجنة الانضباط، والانسحاب من القضية، لم يعلن أي قرار بعد.