“الخضر” من أجل اللقب الإفريقي الأول والمشاركة في مونديال 2023

كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة

يطمح المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة، الذي سيشارك للمرة الثانية في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها الجزائر من 29 أفريل الجاري إلى 19 ماي المقبل، إهداء الجزائر أول لقب إفريقي للفئة وضمان التأهل إلى مونديال 2023.

وتحذو أشبال المدرب الوطني ارزقي رمان إرادة كبيرة لإعادة سيناريو كأس العرب لأقل من 17 سنة التي توجوا بها في الجزائر في سبتمبر 2022 لأول مرة. وسيحاولون في عقر ديارهم تكرار العملية والظفر بأول تاج إفريقي لذات الفئة.

ويعتزم التشكيلة الوطنية، المكونة من تعداد يضم 9 لاعبين ينشطون بالخارج و17 آخرين بأكاديمية الفاف وفرق محلية، تأكيد النتيجة الإيجابية التي حققتها في كأس العرب 2022 والتأهل للمرة الثانية لنهائيات كأس العالم (10 نوفمبر- ديسمبر 2023) للفئة التي كان من المقرر أن تحتضنها دولة البيرو، قبل أن تقرر الاتحادية الدولية للعبة سحب التنظيم منها، في انتظار الإعلان عن البلد المستضيف.

وخلال الطبعة الـ14 لكأس الأمم الإفريقية، يلعب المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الأولى بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، برفقة الصومال، السنغال والكونغو. ويستهل المنافسة أمام الصوماليين في اللقاء الافتتاحي المقرر يوم السبت 29 أبريل (00ر20سا).

وبمناسبة الموعد الإفريقي، قال أرزقي رمان: “أعددت قائمة حسب معايير محددة مع الأخذ في الحسبان الحالة التي يتواجد عليها اللاعبون، الجانب التقني والطبي، لاسيما أن هذه الفئة تخضع إلى مراقبة العمر عبر تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي لليد. هناك أمور ينبغي تجنبها لتفادي أي مفاجأة غير سارة. كنت مضطرا لانتظار آخر لحظة من أجل ضبط القائمة النهائية للاعبين”.

رزقي رمان: هدفنا التتويج بـ”الكان” داخل الديار

وعن أهداف المنتخب الوطني المسطرة في الموعد القاري، فإن الناخب الوطني لدون فضل “الواقعية” و”الحذر”، قائلا في ندوة صحفية عقدها بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى: “تجربتنا القصيرة في مثل هذه المواعيد تدفعني للقول بأننا جاهزون للشروع في المنافسة. لقد سمحت لنا المباريات الودية الخمسة الأخيرة بأخذ فكرة واضحة حول إمكانياتنا. صححنا خلالها ما أمكننا تصحيحه”.

وأضاف رمان: “في إفريقيا، كل الفرق تحلم بالتتويج، وليس هناك فرق كبيرة وأخرى صغيرة. المنتخبات الأخرى الـ11 التي ضمنت تأهلها من خلال دورات المناطق، لها كلمتها في موعد الجزائر. الجميع يعمل وفي كل الفئات العمرية. فالموعد سيكون أيضا فرصة لتمكين اللاعبين من التدعيم بخبرة جيدة في بطولة سيكون التنافس فيها على أشده”.

رمان- الذي قاد فئة أقل من 17 سنة إلى التتويج في سبتمبر 2022 بكاس العرب للأمم-، يأمل الاستفادة من هذه التجربة العربية وتحقيق نتائج مشرفة خلال كاس الأمم الإفريقية -2023.

وكانت أحسن نتيجة حققها المنتخب الوطني في تاريخه, موسم 2009 ببلوغه النهائي داخل الديار والذي توج به المنتخب الغامبي (3-1).

وخلال الطبعة الـ14 من هذه المنافسة القارية، تم توزيع المنتخبات الـ12 المشاركة على ثلاث مجموعات، مجموعة الجزائر الأولى، ثم مجموعة ثانية التي ستلعب بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وتتشكل من نيجيريا، المغرب، جنوب إفريقيا وزامبيا، فيما المجموعة الثالثة التي ستخوض مقابلات المنافسة القارية بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، فتضم الكاميرون (حاملة اللقب)، مالي، بوركينافاسو وجنوب السودان.

وسيمثل الأربع الأوائل في الدورة، إفريقيا في مونديال اقل من 17 سنة الذي كان من المقرر أن يقام بالبيرو من 10 نوفمبر الى 2 ديسمبر المقبل، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي للعبة سحب التنظيم من هذا البلد، بسبب التأخر المسجل في إنجاز المنشآت الرياضية، منها ملاعب كرة القدم.

جدول مباريات المنتخب الوطني في المجموعة الأولى:

(ملعب نيلسون مونديلا):

السبت 29 أفريل:

الجزائر – الصومال (سا 20.00)

الثلاثاء 2 ماي:

الجزائر – السنغال (سا 17.00)

الجمعة 5 ماي:

الكونغو – الجزائر (سا 20.00)