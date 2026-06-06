“الخضر” يطّلعون على القوانين الجديدة للعبة قبل المونديال

الحصة أشرف عليها رئيس لجنة الحكام عبيد شارف

استفاد المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم من حصة تكوينية خصصت لشرح التعديلات الأخيرة على قوانين اللعبة التي أقرها المجلس الدولي لكرة القدم، وذلك في إطار التحضير للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة الممتدة من 11 جوان إلى 19 جويلية، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضحت الهيئة الفدرالية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن هذه المحاضرة نشطها المدير الوطني للتحكيم، مهدي عبيد شارف، بحضور لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الطواقم الفنية والطبية والإدارية.

ومكنت هذه الجلسة التكوينية زملاء القائد رياض محرز من الإطلاع على الأحكام والقواعد الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال نهائيات كأس العالم المقبلة. ومن خلال شروحات مفصلة وأمثلة عملية، قدم المسؤول الأول عن التحكيم الجزائري أبرز التعديلات التي طرأت على قوانين اللعبة وانعكاساتها داخل أرضية الميدان.

وأبدى اللاعبون الدوليون الجزائريون اهتماما كبيرا خلال العرض، حيث شاركوا بفعالية في النقاشات وطرحوا العديد من الأسئلة للحصول على توضيحات بشأن مختلف الحالات التحكيمية وفهم كيفية تطبيق القوانين الجديدة بشكل أفضل. وحسب مسؤولي المنتخب الوطني، فإن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين اللاعبين من خوض المنافسة العالمية وهم على دراية كاملة بالإطار القانوني والتنظيمي الذي سيحكم مباريات كأس العالم 2026.

كما تم برمجة حصة توعوية ثانية في مدينة كانساس سيتي، حيث ستقيم البعثة الجزائرية خلال نهائيات كأس العالم 2026، وستشرف عليها وفود من الاتحادية الدولية لكرة القدم، وستتناول آخر المستجدات المتعلقة بقوانين اللعبة.

وعاد لاعبو المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى أجواء التدريبات السبت بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، وذلك قبل شد الرحال رسمياً إلى مدينة كانساس سيتي الأمريكية، لاستكمال المعسكر وإجراء آخر ودية ضد بوليفيا، تمهيداً للمواجهة المونديالية الافتتاحية الكبرى أمام الأرجنتين المقررة اليوم بداية من الساعة الخامسة مساء، علما أن وزير الرياضة ورئيس الفاف وليد صادي سيلتحق بالبعثة 24 ساعة قبل المواجهة الأولى أمام المنتخب الأرجنتيني.

وتأتي هذه التحضيرات المكثفة في أجواء يطبعها الانضباط والتفاؤل، خاصة بعد الفوز المعنوي الثمين الذي حققه “محاربو الصحراء” ودياً على منتخب هولندا بهدف نظيف.

وسيخوض المنتخب الجزائري منافسات مونديال 2026 ضمن المجموعة العاشرة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين (حاملة اللقب)، والنمسا، والأردن.