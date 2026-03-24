“الخضر” يواصلون تحضيراتهم بإيطاليا لمواجهة غواتيمالا

حاج موسى يغادر التربص... وبوداوي يعاني من زكام

يواصل المنتخب الوطني تربصه التحضيري في إيطاليا استعدادًا للمباراتين الوديتين، الأولى أمام منتخب غواتيمالا هذا الجمعة 27 مارس بملعب لويجي فيراري بمدينة جنوى الإيطالية، فيما ستقام المباراة الثانية أمام منتخب الأورغواي، بقيادة لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي، يوم الثلاثاء 31 مارس بملعب أليانز بمدينة تورينو الإيطالية، وقد حدد توقيت انطلاق المباراة الأولى على الساعة 20.30 والثانية على الساعة 19.30 بتوقيت الجزائر.

وحسب الصفحة الرسمية للفاف فإن جميع اللاعبين المعنيين بالتربص التحقوا بمقر الإقامة، مباشرة بعد إنهاء التزاماتهم مع أنديتهم. ما أتاح للناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الانطلاق في تطبيق البرنامج التحضيري في أفضل الظروف وبحضور كامل التعداد.

وقد أجرى المنتخب الوطني الحصة التدريبية الأولى الإثنين بأحد ملاعب مركز تدريب جوفنتوس، وبحسب موقع الفاف فإن الناخب الوطني بيتكوفيتش قام بمعاينة أولية للاعبين، حيث خضع اللاعبون الذين لعبوا مع أنديتهم ساعات قبل بداية التربص لجلسة استشفاء خفيفة بإشراف مدرب اللياقة البدنية، بينما تدرب باقي اللاعبين لأكثر من ساعة، من أجل الوقوف على مدى استعدادهم لموعد الجمعة.

وغادر لاعب فينورد الهولندي، أنيس حاج موسى، رسميا تربص “الخضر“ بعد أقل من 24 ساعة فقط عن انطلاقه، بسبب إصابة يعاني منها على مستوى الفخذ، تعرض لها في مواجهة فريقه وأجاكس، في إطار الدوري الهولندي، حيث أجرى الدولي الجزائري فحوصات طبية معمقة جعلت الطاقم الفني يقرر رسميا تسريحه من التربص لعدم جاهزيته.

كما غاب أيضا لاعب نيس الفرنسي، هشام بوداوي، الذي تم إعفاءه من التدريبات بقرار من الطاقم الفني، بسبب معاناته من الزكام.

وماعدا حاج موسى وبوداوي، فإن بقية اللاعبين شاركوا في الحصة التدريبية للخضر بما فيهم اللاعبون الستة الجدد، والذين تم الترحيب بهم بأفضل طريقة ممكنة من طرف أعضاء الجهاز الفني واللاعبين القدامى.

وعرفت قائمة الخضر عودة لاعب أولمبيك مرسيليا – أمين غويري – إضافة إلى ستة أسماء لأول مرة، ويتعلق الأمر بحارسي المرمى كيليان بلعزوق (ملعب رين فرنسا) ومالفين فيصل ماستيل (ملعب نيون -سويسرا) وكذلك المدافع أشرف عبادة (اتحاد الجزائر)، إلى جانب وسط الميدان عادل عوشيش (شالك04 – ألمانيا)، والمهاجمين أحمد نذير بن بوعلي (نادي جيور – المجر) وفارس غجيميس (فروزينوني – إيطاليا).

علما أن بيتكوفيتش لم يوجه الدعوة لسمير شرقي وإسماعيل بن ناصر وإيلان قبال، بسبب معاناتهم من إصابات وهو ما دفع الطاقم الفني إلى استغلال الفرصة لتجريب عناصر جديدة والوقوف على جاهزيتها، ومن المنتظر عودة هؤلاء اللاعبين، بداية من تربص جوان المقبل، في حال عودتهم إلى مستواهم المعهود.