-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
ابتداء من 24 ماي 2026:

الخطوط الجوية الداخلية تكشف عن إطلاق رحلات جوية إضافية

الشروق أونلاين
  • 347
  • 0
الخطوط الجوية الداخلية تكشف عن إطلاق رحلات جوية إضافية
ح. م
طائرة تابعة شركة الخطوط الجوية الداخلية.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الداخلية في بيان لها اليوم الخميس، 14 ماي، عن إطلاق رحلات جوية إضافية.

ووفقا لذات المصدر، ستتم برمجة هذه الرحلات الجوية الإضافية كل يوم أحد، وهذا ابتداء من 24 ماي 2026.

وتتمثل الخطوط في هذه الوجهات:

  • الجزائر -> وهران
  • وهران -> تيميمون
  • تيميمون -> الجزائر

كما أعلنت الشركة أيضا عن إطلاق رحلات جوية إضافية كل يوم إثنين، وهذا ابتداء من 25 ماي 2026.

وتتمثل الخطوط في هذه الوجهات:

  • الجزائر -> عنابة
  • عنابة -> الوادي
  • الوادي -> عنابة
  • عنابة -> الجزائر.
مقالات ذات صلة
الحماية المدنية تنفي اندلاع حريق في مقر وزارة السكن

الحماية المدنية تنفي اندلاع حريق في مقر وزارة السكن

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس البرلمان الإفريقي

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس البرلمان الإفريقي

إثر سكتة قلبية.. وفاة الممثل المسرحي والتلفزيوني كمال زرارة

إثر سكتة قلبية.. وفاة الممثل المسرحي والتلفزيوني كمال زرارة

وفاة ثلاث فتيات في حادث سير بتلمسان

وفاة ثلاث فتيات في حادث سير بتلمسان

الجوية الجزائرية تطلق خط جديد نحو العاصمة الغابونية ليبرفيل

الجوية الجزائرية تطلق خط جديد نحو العاصمة الغابونية ليبرفيل

الحكومة تدرس إنشاء نظام وطني رقمي لدعم اتخاذ القرار

الحكومة تدرس إنشاء نظام وطني رقمي لدعم اتخاذ القرار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد