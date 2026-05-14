الخطوط الجوية الداخلية تكشف عن إطلاق رحلات جوية إضافية

ابتداء من 24 ماي 2026:

أعلنت شركة الخطوط الجوية الداخلية في بيان لها اليوم الخميس، 14 ماي، عن إطلاق رحلات جوية إضافية.

ووفقا لذات المصدر، ستتم برمجة هذه الرحلات الجوية الإضافية كل يوم أحد، وهذا ابتداء من 24 ماي 2026.

وتتمثل الخطوط في هذه الوجهات:

الجزائر -> وهران

وهران -> تيميمون

تيميمون -> الجزائر

كما أعلنت الشركة أيضا عن إطلاق رحلات جوية إضافية كل يوم إثنين، وهذا ابتداء من 25 ماي 2026.

وتتمثل الخطوط في هذه الوجهات: