الخطوط القطرية تفتح أبواب التوظيف أمام الجزائريين
فتحت الخطوط الجوية القطرية، مسابقة توظيف طاقم ضيافة جوية من الجزائر للعمل في الدوحة.
وحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن على الراغبين في الانضمام إلى طاقمها التمتع بالشروط التالية:
- الحد الأدنى للعمر: 21 سنة.
- الحد الأدنى لوصول الذراع: 212 سم (على أصابع القدمين).
- الحد الأدنى من التعليم: التعليم الثانوي.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (القدرة على التحدث بلغة أخرى ميزة).
- صحة ولياقة بدنية ممتازة
- الاستعداد للانتقال إلى الدوحة ، قطر.
- شخصية تتمتع بمهارات جيدة في التعامل مع الآخرين والقدرة على العمل مع فريق متعدد الجنسيات.
- الشغف بالعمل.
وأضافت الشركة أن اخر آجل للتقدم هو 15 جانفي 2022.
رابط التقدم :
https://careers.qatarairways.com/global/en/job/210000FH/Customer-Experience-Cabin-Crew-Recruitment-Algiers-Algeria-2022