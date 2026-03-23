الداربي بين المولودية والاتحاد دون جمهور

تسوية رزنامة الجولة الـ 17الرابطة الأولى المحترفة

تجرى مباراة الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر دون جمهور يوم الاثنين 30 مارس بملعب “علي عمار” بالدويرة (الجزائر العاصمة)، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ17 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة “موبيليس” لكرة القدم، وذلك عقب قرار لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم.

ويأتي هذا القرار إثر الأحداث التي شهدتها المباراة السابقة للمولودية أمام اتحاد خنشلة (2-1)، التي تميزت باستعمال الألعاب النارية ورمي المقذوفات على أرضية الملعب دون التسبب في أضرار جسدية، بحسب ما أوضحه بيان الهيئة المسيرة لكرة القدم.

وباعتبارها المخالفة الخامسة، كلف هذا التصرف النادي عقوبة خوض مباراة واحدة دون جمهور، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1.000.000 دج، طبقا للمادة 69 من قانون العقوبات، يضيف البيان.

من جهة أخرى، سلطت عقوبة الإنذار على مدافع مولودية الجزائر، أيوب غزالة، بسبب الاحتجاج على قرار الحكم، مع غرامة مالية قدرها 100.000 دج.

كما تلقى المدرب الرئيسي، خالد بن يحيى، إنذارا وغرامة بقيمة 100.000 دج بسبب رفضه حضور الندوة الصحفية التي تلي المباراة.

وأخيرا، فرضت على النادي العاصمي غرامة قدرها 100.000 دينار بسبب السلوك غير اللائق لمسيريه في نهاية اللقاء.

وعقب الجولة الـ24، لا تزال مولودية الجزائر تتصدر الترتيب برصيد 46 نقطة مع أربع مباريات متأخرة، وبفارق ست نقاط عن الملاحق الجديد شبيبة الساورة (40 نقطة، -1 مباراة) وأولمبيك أقبو (39 نقطة، -2 مباراة).