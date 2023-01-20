الداعية حسن الحسيني “يتبرأ” من فيديو تداوله ذباب النظام المغربي حول الجزائر

تبرأ الداعية البحريني حسن الحسيني، من فيديو مفبرك تداوله ذباب النظام المغربي، على أنه يوجه شتائم للجزائريين، وذلك من خلال اقتطاع مشاهد لمداخلة سابقة له حول الحملة الغربية ضد المنتخبات العربية في مونديال قطر.

وقام ذباب النظام والمخابرات المغربية، بفبركة فيديو للداعية حسن الحسيني، والترويج له على نطاق واسع على أنه مداخلة منه يشتم فيها الجزائريين.

وسارع الداعية البحريني ‘إلى نشر فيديو جديد، “يتبرأ” فيه من هذه الحملة ومضمون المنشورات التي نسبت إليه.

وقال الحسيني، أن الفيديو المتداول، تم اقتطاعه من مداخلة له تنتقد حملات الإعلام الغربي ضد المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر.

ودعا إلى نشر توضيحاته على أوسع نطاق، لأنه “يحب الجزائريين كلم ولا يرضى أن يساء الظن به من أي جزائري”.