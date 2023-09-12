الدبيبة يعلن صرف 13 مليون دولار “بشكل مستعجل” للمناطق المتضررة من الإعصار

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يوم الثلاثاء، عن صرف 60 مليون دينار ليبي ( نحو 13.4 مليون دولار)، بشكل مستعجل، لفائدة البلديات المتضررة جراء إعصار “دانيال” المتوسطي.

وقال الدبيبة في وقت متأخر من مساء الإثنين إنه “أوعز بتحويل 60 مليون دينار ليبي إلى وزارة الحكم المحلي، وتوزيعها على البلديات الأكثر تضررا من الإعصار الذي ضرب شرق البلاد”.

كما انطلقت فجر الثلاثاء من مطار معيتيقة، طائرة محملة بـ14 طنا من الإمدادات الطبية إلى بنغازي، إلى جانب قافلة طبية تضمّ 87 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا.

من جهته، قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدر الدين التومي، إن الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، عقد اجتماعا مع عدد من عمداء البلديات المتضررة.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية عن عضو في الهلال الأحمر الليبية، فقد سجلت غرفة الأزمة بجميع فروع الهلال 2800 قتيلا جراء السيول.

واجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، على غرار بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة. وتشمل الأرقام المذكورة جميع المدن المنكوبة، يوضح المصدر.