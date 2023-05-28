الدرك الوطني.. هذه الطرق مقطوعة بسبب التقلبات الجوية

كشف الرائد سمير بوشحيط، رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني، عن غلق عدة طرقات ببعض الولايات بسبب التقلبات الجوية.

وأفاد الرائد بوشحيط، الأحد، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن مصالح الدرك الوطني، سجلت غلقا لعديد الطرقات الوطنية و الولائية جراء الاضطرابات الجوية الأخيرة التي ميزها تساقط كثيف للأمطار.

وأشار المتحدث إلى أنه تم غلق طريق “بولاية ميلة الطريق الوطني رقم 05 في شطره الرابط بين بلديتي شلغوم العيد وتاجنانت بسبب ارتفاع منسوب المياه، وبولاية تلمسان تم غلق الطريق الولائي رقم 103.

وأكد الرائد بوشحيط أن باقي الطرق الوطنية الأخرى مفتوحة للسير أمام حركة مرور المركبات.