الدرك الوطني: هذه عقوبة السير بمركبة تحمل لوحة ترقيم غير مطابقة

أكد الدرك الوطني أن لوحات ترقيم المركبات التي يروج لها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تتنافى مع القوانين سارية المفعول ويترتب عنها عقوبة الحبس وغرامة مالية.

وأوضح الدرك عبر صفحته المختصة في السلامة المرورية “طريقي” أنه قد لوحظ مؤخرا الترويج للوحات تسجيل لا تتطابق مع بطاقة التسجيل من حيث الكتابات، والبيانات التي تحملها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المادة 77 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم تعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص یضع للسیر مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة تسجیل أو تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة أو مع مستعملھا.

كما یمكن فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة المركبة. حسب ما أكده الدرك الوطني في منشوره.