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الجزائر

الدرك الوطني: هذه هي الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية

الشروق أونلاين
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الدرك الوطني: هذه هي الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية

تسببت التقلبات الجوية التي مست أغلب ولايات الوطن، خلال 48 ساعة الأخيرة في غلق العديد من محاور الطرقات، بالنظر إلى التساقط الكثيف للأمطار والثلوج.

وكشفت قيادة الدرك الوطني، عبر صفحتها “طريقي”، على موقع التواصل الاجتماعي، أن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة مغلق على مستوى منطقة أكوكال بسب تراكم الثلوج وتساقط الحجارة من المرتفعات.

وتدخل أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببشلول من أجل إجلاء المواطنين العالقين وفك العزلة على مستعملي الطريق.

كما نصحت ذات المصالح بولاية بجاية، بضرورة التحلي باليقظة على مستوى الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، على مستوى أنفاق خراطة بسبب إنعدام الإنارة داخل الأنفاق.

وأعلنت قيادة الدرك، أن حركة الطريق السيار “شمال جنوب” على مستوى بلدية وزرة متذبذبة، بسبب وجود ضباب كثيف مع تساقط الأمطار.

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