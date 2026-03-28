الدفاع الجوي الإيراني يعلن تدمير مقاتلة “إف 16” أمريكية

أعلنت الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني يوم السبت، أنها تصدت بنجاح لهجوم مقاتلات ومسيّرات أمريكية في سماء محافظتي شيراز وفارس جنوبي إيران.

وأسفر هذا التصدّي، وفق ما نقلته وكالة تسنيم، عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز “MQ-9”. وإصابة مقاتلة أمريكية من طراز “F-16” في أجواء جنوب محافظة فارس.

وتابع البيان أن “المقاتلة دُمّرت بالكامل قبل تمكّنها من الهبوط في إحدى القواعد بالمنطقة. وقد اعترفت القيادة المركزية الأمريكية بإصابتها وتعرضها لخسائر كلية”.

وجدّدت القوات الإيرانية في ذات البيان “تحذيرها من أن أي استهداف للمنشآت الصناعية في إيران، سيواجه برد انتقامي حاسم”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

وفي 2 مارس، بدأ الاحتلال هجوما جويا وبريا على الأراضي اللبنانية. بدعوى مشاركة “حزب الله” اللبناني في الردّ على الحرب الصهيونية ضد إيران.