الدفع الإلكتروني: هذا ما تداوله الجزائريون من أموال عبر الإنترنت خلال 5 أشهر

تجاوز إجمالي عدد عمليات الدفع الإلكتروني في الجزائر خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، 4.6 مليون عملية.

وحسب البيانات التي نشرها تجمع النقد الآلي (GIE Monétique)، فقد دفع الجزائريون على الخط ما قيمته 10.3 مليار دينار، بين شهري جانفي وماي 2023.

وتمّ إحصاء 370 موقعا مشتركا في نظام الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقات البنكية المعتمدة، على غرار شركات الفواتير الكبرى مثل المؤسسة الجزائرية للمياه “ADE”، وسونلغاز، واتصالات الجزائر.

وتشمل القيمة المذكورة 13.5 مليون عملية دفع عبر الهواتف المحمولة بقيمة 9.6 مليار دينار، إلى جانب تسجيل 5.3 مليون عملية تحويل للأموال عبر الهاتف بقيمة 66.99 مليار دينار.

كما تجاوز عدد بطاقات الدفع الإلكترونية المتداولة 15.2 مليون بطاقة، ما بين البطاقات البنكية (CIB) والبطاقة “الذهبية” التابعة لبريد الجزائر.