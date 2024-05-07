الدوري السعودي قد يكون الوجهة القادمة لنجوم “الخضر”

بعد التألق في الملاعب الأوروبية

يتجه عديد النجوم في المنتخب الوطني لمغادرة الملاعب الأوروبية والسير على خطى نجم “السيتي” السابق، رياض محرز، والانضمام بداية من الموسم القادم للدوري السعودي، الذي يواصل سياسة جلب أفضل وأبرز اللاعبين.

وحسب موقع “العين الرياضية” فإن أربعة لاعبين دوليين جزائريين مرشحين للانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، أبرزهم نجم ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر.

بعدما خرج من حسابات مدربه ستيفانو بيولي لأسباب فنية، بعد أن تراجع مستواه بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة اللعينة التي كانت أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر، من الممكن جدا أن ينتهي المطاف باسماعيل بن ناصر في الدوري السعودي.

في ذات السياق، أضحى الفريق الإيطالي يرحب بفكرة بيع نجمه الجزائري حتى بمبلغ يقل عن قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده، والذي يقدر بـ50 مليون يورو.

ووفقا لمصادر إعلامية متطابقة، يتواجد بن ناصر على رادار عدة فرق سعودية تترصد الفرصة المناسبة من أجل التعاقد معه في الصيف.

ولا تختلف وضعية حسام عوار عن بن ناصر، حيث يتواجد هو أيضا على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفشل اللاعب صاحب الـ25 عاما في استعادة مستواه وإثبات وجوده خلال مغامرته مع فريق العاصمة الإيطالية، حيث اكتفى بالمشاركة في 24 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية إيطالية، ترحب عدة فرق سعودية بفكرة ضم اللاعب لصفوفها في الميركاتو المقبل.

ثالث لاعب جزائري مرشح للانتقال إلى الدوري السعودي هو أدم وناس، الذي سيكون في وضعية لاعب حر نهاية الشهر المقبل، تاريخ انتهاء العقد الذي يربطه بنادي ليل الفرنسي.

وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية جزائرية، فإن صاحب الـ27 عاما يتواجد على رادار عدة فرق سعودية تستهدف التعاقد معه في الصيف.

وشارك آدم وناس في 24 مباراة خلال الموسم الحالي ضمن مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وحيدا، تحديدا خلال مواجهة نانت بالدوري الفرنسي.

أما رابع لاعب مرشح للعب الموسم القادم في الدوري السعودي، فهو هداف السد القطري، بغداد بونجاح، رغم أن وضعيته تختلف عن بقية زملائه في المنتخب الوطني.

وسيكون بونجاح في وضعية لاعب حر انطلاقا من يوم 30 جوان المقبل، تاريخ انتهاء العقد الذي يربطه بنادي السد القطري، وعديد المصادر تؤكد أن هذا الموسم سيكون الأخير له في قطر.

ووفقا للصحافة السعودية، يرغب نادي الشباب في التعاقد مع هداف “محاربي الصحراء” خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك بغداد بونجاح في 26 مباراة مع فريقه القطري خلال الموسم الحالي سجل خلالها 13 هدفا وأهدى 4 تمريرات حاسمة.