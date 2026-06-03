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رياضة

الدوري الماسي.. الجزائري ياسر محمد تريكي يشارك في موعد روما

عمر سلامي
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الدوري الماسي.. الجزائري ياسر محمد تريكي يشارك في موعد روما
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محمد ياسر تريكي

يشارك بطل الجزائر في الوثب الثلاثي ياسر محمد تريكي، في المرحلة الرابعة من الدوري الماسي لألعاب القوى 2026.

وتنطلق منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الماسي، الخميس، بالملعب الأولمبي في روما بإيطاليا.

وسيعرف موعد روما، مشاركة أفضل الرياضيين في الوثب الثلاثي، على غرار الإيطالي أندي هرمونداز والجامايكي جوردان سكوت والكوبي لزارو مارتيناز والبرازيلي والمير دوس سانتوس.

وكان ياسر محمد تركي قد أحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2026، داخل القاعة، التي جرت بمدينة تورون البولونية.

ويحمل تريكي الرقم القياسي الجزائري في الوثب الثلاثي بقفزة بلغت 17.43 مترا، سجلها خلال الألعاب الاولمبية بطوكيو 2020.

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