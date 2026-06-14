الدوري الماسي 2026.. مشاركة الجزائريين سجاتي ومولى في ملتقى يوجين

أكد العداءان الجزائريان سليمان مولى وجمال سجاتي مشاركتهما في الجولة التاسعة لملتقيات الدوري الماسي لألعاب القوى 2026.

وسينافس سجاتي ومولى، في اختصاصها 800 متر، يوم 4 جويلية المقبل، بيوجين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيعرف هذا الموعد مشاركة نخبة من أبرز أبطال الاختصاص في العالم، أبرزهم الأمريكي كوبر لوتكنهاوس البالغ من العمر 17 سنة، والذي حسم يوم الأربعاء الماضي سباق أوسلو على حساب البطل الأولمبي والعالمي، الكيني إيمانويل وانيوني.