الذرة العلفية جديد مشروع “بي.أف” الإيطالية بولاية تيميمون

‏2000 هكتار من القمح الصلب تم زراعتها في المحيط ‏

أضافت شركة “بونيكفي فيراريزي” الإيطالية (بي.أف الدولية) حبوب الذرة العلفية ‏إلى قائمة المحاصيل التي ستنتجها بمحيط تيميمون الزراعي، الذي يمتد على 36 ‏ألف هكتار، بالنظر لأهميتها الإستراتيجية، حيث سيشرع في العملية بداية من ‏أوت المقبل، في وقت بلغت المساحة المزروعة بالقمح الصلب بنفس الولاية 2000 ‏هكتار يتم ريها بخمسين جهازا للرش المحوري.‏

في هذا السياق، أفاد مصدر إيطالي رفيع على صلة بالمشروع لـ”الشروق” أنه بالنظر ‏لحاجيات الجزائر من أعلاف المواشي التي تعتبر استراتيجية للبلاد خصصوا في ‏ظل مساعي السلطات لتقليل الواردات من هذه المدة ودعم المربين والموالين ‏لزيادة أعداد القطعان من جهة وتوفير اللحوم الحمراء من جهة أخرى، تقرر ‏الشروع في زراعة الذرة العلفية بالمحيط الممنوح لشركة “بونيفيكي فيراريزي” ‏الإيطالية بولاية تيميمون، مشيرا إلى أن أولى المساحات سيتم الشروع في ‏زراعتها نهاية شهر أوت المقبل.

صحراء تقرت على موعد مع تجربة عالمية لمقاومة البذور للتربة ‏المالحة ‏

وفي إطار تنفيذ المشروع، بلغت المساحة المزروعة في المحيط ذاته في إطار ‏موسم الحرب والبذر الجاري، نحو 2000 هكتار كلها عبارة عن قمح صلب، ‏حيث أشار المصدر ذاته إلى أن كامل المساحة يتم سقيها بـ50 جهازا للرش ‏المحوري حيث أن كل واحد يغطي مساحة 40 هكتارا، مشيرا إلى أن المشروع ‏ينتظر تنفيذ عمليات تعبيد الطرقات والمسالك وإيصال الكهرباء.‏

ومن المنتظر أن تنطلق هذه الأيام جملة غرس البقوليات الجافة لأول مرة، حيث ‏ستكون الانطلاقة بمساحات مخصصة للعدس كتجربة أولى، على أن تتوسع ‏التجربة في المواسم القادمة خصوصا بعد حدوث تفاعل التربة مع الأسمدة ‏الآزوتية الذي يزيد من الخصوبة بمرور السنوات، مع اعتبارها منتجا استراتيجيا ‏على غرار الذرة العلفية.‏

تجربة فريدة عالميا جارية في صحراء تقرت ‏

في السياق ذاته، كشف المصدر الذي تحدثت إليه “الشروق” أن محيطها بولاية تقرت ‏يشهد حاليا إجراء تجربة رائدة عالمية وفريدة من نوعها عبر مساحة مقدرة بـ‏‏100 هكتار يتم ريها بجهازي ري محوري، للتعرف على ردة فعل البذور وعدد ‏السنابل التي تخرج منها في تربة مالحة.‏

ووفق المصدر ذاته، فإن المؤشرات الأولية لهذه التجارب مطمئنة جدا من خلال ‏عدد سنابل كثيف نبث في كل بذرة، مشيرا إلى أن البذور التي استعملت جرى ‏إنتاجها من طرف شركة “بي.أف” وهي مقاومة في الأتربة والمحيطات المالحة، ‏وجرى تطويرها من طرف المجموعة الإيطالية بالتعاون مع مخابر عالمية.‏

وكما هو معلوم، فإن “بي.أف الدولية” التي تعتبر أكبر مجموعة زراعية في إيطاليا ‏ومدرجة في بورصة ميلانو، تعتزم توسيع مشروعها بالصحراء الجزائرية ليشمل ‏إنتاج اللحوم الحمراء والحليب، وهو ما كشف عنه رئيسها التنفيذي فيديريكو ‏فيكيوني في تصريحات سابقة لـ”الشروق”. ‏