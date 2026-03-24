الذرة العلفية جديد مشروع “بي.أف” الإيطالية بولاية تيميمون
أضافت شركة “بونيكفي فيراريزي” الإيطالية (بي.أف الدولية) حبوب الذرة العلفية إلى قائمة المحاصيل التي ستنتجها بمحيط تيميمون الزراعي، الذي يمتد على 36 ألف هكتار، بالنظر لأهميتها الإستراتيجية، حيث سيشرع في العملية بداية من أوت المقبل، في وقت بلغت المساحة المزروعة بالقمح الصلب بنفس الولاية 2000 هكتار يتم ريها بخمسين جهازا للرش المحوري.
في هذا السياق، أفاد مصدر إيطالي رفيع على صلة بالمشروع لـ”الشروق” أنه بالنظر لحاجيات الجزائر من أعلاف المواشي التي تعتبر استراتيجية للبلاد خصصوا في ظل مساعي السلطات لتقليل الواردات من هذه المدة ودعم المربين والموالين لزيادة أعداد القطعان من جهة وتوفير اللحوم الحمراء من جهة أخرى، تقرر الشروع في زراعة الذرة العلفية بالمحيط الممنوح لشركة “بونيفيكي فيراريزي” الإيطالية بولاية تيميمون، مشيرا إلى أن أولى المساحات سيتم الشروع في زراعتها نهاية شهر أوت المقبل.
صحراء تقرت على موعد مع تجربة عالمية لمقاومة البذور للتربة المالحة
وفي إطار تنفيذ المشروع، بلغت المساحة المزروعة في المحيط ذاته في إطار موسم الحرب والبذر الجاري، نحو 2000 هكتار كلها عبارة عن قمح صلب، حيث أشار المصدر ذاته إلى أن كامل المساحة يتم سقيها بـ50 جهازا للرش المحوري حيث أن كل واحد يغطي مساحة 40 هكتارا، مشيرا إلى أن المشروع ينتظر تنفيذ عمليات تعبيد الطرقات والمسالك وإيصال الكهرباء.
ومن المنتظر أن تنطلق هذه الأيام جملة غرس البقوليات الجافة لأول مرة، حيث ستكون الانطلاقة بمساحات مخصصة للعدس كتجربة أولى، على أن تتوسع التجربة في المواسم القادمة خصوصا بعد حدوث تفاعل التربة مع الأسمدة الآزوتية الذي يزيد من الخصوبة بمرور السنوات، مع اعتبارها منتجا استراتيجيا على غرار الذرة العلفية.
تجربة فريدة عالميا جارية في صحراء تقرت
في السياق ذاته، كشف المصدر الذي تحدثت إليه “الشروق” أن محيطها بولاية تقرت يشهد حاليا إجراء تجربة رائدة عالمية وفريدة من نوعها عبر مساحة مقدرة بـ100 هكتار يتم ريها بجهازي ري محوري، للتعرف على ردة فعل البذور وعدد السنابل التي تخرج منها في تربة مالحة.
ووفق المصدر ذاته، فإن المؤشرات الأولية لهذه التجارب مطمئنة جدا من خلال عدد سنابل كثيف نبث في كل بذرة، مشيرا إلى أن البذور التي استعملت جرى إنتاجها من طرف شركة “بي.أف” وهي مقاومة في الأتربة والمحيطات المالحة، وجرى تطويرها من طرف المجموعة الإيطالية بالتعاون مع مخابر عالمية.
وكما هو معلوم، فإن “بي.أف الدولية” التي تعتبر أكبر مجموعة زراعية في إيطاليا ومدرجة في بورصة ميلانو، تعتزم توسيع مشروعها بالصحراء الجزائرية ليشمل إنتاج اللحوم الحمراء والحليب، وهو ما كشف عنه رئيسها التنفيذي فيديريكو فيكيوني في تصريحات سابقة لـ”الشروق”.