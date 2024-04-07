الذكاء الإصطناعي في الجامعة الجزائرية .. قريبا

أكد عبد الجبار داودي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، على إقتصاد الجامعة الجزائرية لملايين الدينارات، بعد اعتمادها لنظام تسييري جديد، مطلع العام 2023.

وكشف داودي، على “توفير واقتصاد ما قيمته 520 مليار سنتيم، في ظرف ثلاثة أشهر و 96 مليار سنتيم في الثلاثي الأخير من السنة الفارطة، وذلك عقب اعتماد الجامعات الجزائرية نمط صفر ورقة في عام 2023”.

وتحدث داودي، الذي حلّ ضيفا على الإذاعة الوطنية، عن “انفتاح الجامعة الجزائرية أكثر على المقاولاتية، مفيدا بأنّ الجامعة الجزائرية صارت اليوم ذات قيمة مضافة للإقتصاد الوطني، باعتبارها منتجة للثروة ومشاريع الأعمال وبرامج التطوير العلمي، ولم تعد تقتصر على تقديم الخدمات التعليمية الكلاسيكية، مثلما كان عليه الحال منذ الاستقلال”.

وعلى صعيد آخر، كشف داودي، عن “إطلاق منصة جديدة باعتماد الذكاء الاصطناعي للسماح للطلبة الجدد باختيارات أحسن على أهبة الموسم الجامعي 2024 – 2025”.

وبخصوص التحوّل نحو استخدام اللغة الانجليزية، باعتبارها لغة العلم بدلا من الفرنسية، أكد المتحدّث على “تكوين 58 ألف طالب وأستاذ في الإنجليزية”، وهو ما سيسمح للأجيال المقبلة على تحقيق انفتاح علمي كبير وقدرة على متابعة المستجدات العلمية في لحظتها.