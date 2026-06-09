الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل الطب والبحث البيو ـ طبي

دعا الطلبة إلى الاستعداد للتحولات .. البروفيسور زرهوني:

قال العالم الجزائري البروفيسور إلياس زرهوني الثلاثاء، إن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في مستقبل الطب والبحث البيوطبي، مشددا على ضرورة تكييف التكوين الجامعي مع التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي عبر العالم ، وجاءت هذه الزيارة التي تخللتها محاضرة علمية لفائدة طلبة الطب وإشرافه على إطلاق منصة بيداغوجية جديدة للتدريس، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث التعليم الطبي وإدماج التقنيات الرقمية الحديثة في مسارات التكوين والبحث.

واستعرض زرهوني، في محاضرة ألقاها بجامعة تيبازة، التحولات الكبرى التي شهدها البحث البيوطبي خلال العقود الخمسين الأخيرة، مبرزا الانتقال من دراسة مكونات الجسم البشري بشكل منفصل إلى مقاربة شاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لفهم وظائف الجسم كمنظومة متكاملة، و تطرق إلى الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تحليل الكم الهائل من المعطيات الطبية والبيولوجية، التي تتيحها التقنيات الحديثة، معتبرا أن هذه الأدوات ستساهم في تحسين جودة التشخيص والعلاج والبحث العلمي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح زرهوني في تصريح على هامش المحاضرة، أن زيارته جامعة تيبازة، تندرج ضمن سلسلة خرجات ميدانية تهدف إلى الوقوف على واقع كليات الطب ومرافقتها في مسار إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، وقال: “جئنا لزيارة الجامعات وفهم وضعيتها عن قرب، وبعد زيارتنا لعدد من الجامعات خلال الأشهر الماضية، نعمل مع زملائنا على إدخال الذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم الطبي، هدفنا هو إظهار الآفاق الواعدة أمام الطلبة وتحفيزهم على تبني طرق جديدة في التعلم والبحث”. وأضاف أن رسالته الأساسية للطلبة تتمثل في ضرورة الاستعداد المبكر للتحولات التي يشهدها القطاع الصحي، وتعلم كيفية التعلم الذاتي بما يسمح لهم بأن يكونوا في طليعة الطب مستقبلا.

من جهته، قال مدير جامعة علوم الصحة بالجزائر العاصمة البروفيسور مرزاق غرناوط ، إن النقاشات التي عرفتها المحاضرة ركزت على سبل إدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات، لاسيما العلوم الطبية، إلى جانب استعراض التجهيزات البيداغوجية الحديثة وعلى رأسها طاولات التشريح ثلاثية الأبعاد التي تم تعميمها عبر كليات الطب وملحقاتها. وأبرز أن حضور البروفيسور زرهوني أتاح للطلبة والأساتذة فرصة الاطلاع على أحدث المستجدات في العلوم الطبية الدقيقة، كما سلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الطب العام وطب الأسنان والصيدلة، خاصة في مجال ابتكار الأدوية الحديثة..

بدوره، أوضح البروفيسور كمال بوعيطة مدير ملحقة الطب بجامعة تيبازة، أن محاضرة البروفيسور زرهوني ركزت بشكل خاص على الجهاز العصبي وآليات عمل الدماغ والخلايا العصبية، قبل أن ينتقل إلى شرح العلاقة بين هذه المنظومة المعقدة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وأكد أن الرسالة الأساسية التي حملتها المحاضرة تتمثل في أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلا عن الطبيب، بل أداة داعمة تعزز قدراته في التشخيص والعلاج واتخاذ القرار الطبي، وأضاف أن النقاش المفتوح مع الطلبة عكس اهتماما متزايدا بهذه التكنولوجيا، مشيرا إلى أن اليوم العلمي شكل إضافة نوعية لتكوين طلبة الطب، خاصة مع تقديم طاولة التشريح ثلاثية الأبعاد التي تتيح تعلما أكثر تفاعلية ودقة..

أما مدير جامعة تيبازة البروفيسور محمد حديدي، فأبرز أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى إدماج أحدث التكنولوجيات في المنظومة الجامعية، وأوضح أن المنصة البيداغوجية الجديدة وطاولة التشريح ثلاثية الأبعاد تمثلان نموذجا جزائريا متطورا يسهم في تحسين جودة التكوين الطبي من خلال تقريب الطالب من التفاصيل التشريحية الدقيقة عبر تقنيات المحاكاة الرقمية، و شدد على أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي يعد خيارا استراتيجيا لتكوين كفاءات قادرة على مواكبة التطورات العالمية، مؤكدا أن العنصر الحاسم يبقى في كيفية توظيف هذه التكنولوجيا والتحكم فيها من قبل الإنسان لخدمة المعرفة والصحة والتنمية.