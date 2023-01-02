الذهب الأصلي والمغشوش.. 8 طرق للتمييز بينهما

لا يزال الذهب المغشوش يصنع الجدل عبر الشبكات، بعدما قالت جمعية حماية المستهلك إن نسبة تداوله في الأسواق الجزائرية 80 بالمئة.

وبالرغم من تكذيب المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات، لكل المعلومات التي نشرتها حماية المستهلك إلا أنّ التوجس بات يخيّم على الكثيرين.

ويعطي الخبراء في تجارة الذهب نصائح علمية للتمييز بين الذهب الأصلي والمغشوش نسوق منها أشهر 8 طرق وهي:

1ـ الرائحة

اذا كانت يدك متعرقة ووضعتها على الذهب ولم تجد أي رائحة فهذا دليل على أنه أصلي أما إذا وجدت رائحة أسيد فهو مغشوش.

2ـ المغناطيس

ضع مغناطيسا أمام قطعة الذهب فإذا انجذبت له فهي مزيفة، حسب موقع diamondnet.

وعلى الرغم من ذلك، فإن عدم انجذابها له لا يعني أنها حقيقية لأن بعض المعادن لا تنجذب وتستخدم في الغش.

3ـ السراميك

أحضر طبق سراميك أملس ثم اسحب قطعة الذهب على سطحه فإذا نتج خط أسود فهذا يعني أن الذهب مغشوش أما إن ظهر خط ذهبي فهو أصلي.

4ـ الخل

الذهب الأصلي لا يتفاعل مع الأوكسيجين أو الأحماض، لذا ضع القليل من الخل عليه فإذا وجدت تفاعلا بينهما فهذا دليل على أن الذهب مغشوش.

5ـ حمض النيتريك

وضع قطعة الذهب في وعاء صغير من الفولاذ المقاوم للصدأ وعليه قطرة من حمض النيتريك فإذا لم ينتج أي لون فهى أصلية.

وإذا نتج اللون الذهبي فهي قطعة نحاس مطلية بالذهب وإذا نتج اللون الأخضر أو الأبيض فهي مغشوشة أيضا، حسب superbmelt.

6ـ الفحص البصري

افحص قطعة الذهب جيًدا للتأكد من وجود الختم الأصلي.. تحدد الأختام الذهب الأصلي لكن فى السنوات الأخيرة تمكن بعض التجار من غشها.

7ـ تغير اللون

ابحث عن تغير لون قطعة الذهب في الأماكن التي تتعرض للاحتكاك المستمر فإذا تآكلت الحواف وظهر أسفلها لون مختلف فهي مغشوشة.

8ـ اختبار العض

عض قطعة الذهب بقوة متوسطة، فإذا ظهرت علامات قواطع الأسنان، فالذهب أصلي وكلما كان نقًيا كانت العلامات أقوى.