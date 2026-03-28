الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال في ذمة الله

الرئيس الجزائري الأسبق الراحل اليامين زروال

أعلنت رئاسة الجمهورية مساء السبت، وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش في العاصمة. بعد صراع مع مرض عضال.

وعلى إثر وفاة الرئيس الأسبق، أعلنت الرئاسة حدادا وطنيا لثلاثة أيام ابتداء من اليوم. على كامل التراب الوطني، وفي الممثليات الدبلوماسية بالخارج، مع تنكيس العلم الوطني.

الرئيس الراحل من مواليد 1941 بولاية باتنة، وقد شارك في الثورة التحريرية المجيدة، وشغل عدّة مناصب في الجيش الوطني الشعبي بعد الاستقلال. قبل أن يتولى رئاسة البلاد عام 1995.

وفي سبتمبر 1998، أعلن الرئيس الأسبق زروال إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، لينهي بذلك عهدته بشكل رسمي في أفريل 1999.

