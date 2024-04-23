الرئيس الإيراني: لن يبقى من الاحتلال الإسرائيلي أي شيئ إذا هاجم أراضينا

هدّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الثلاثاء، بالقضاء على الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، في حال إقدامه على مهاجمة أراضي إيران.

وقال رئيسي خلال لقاء مع طلاب جامعة لاهور في باكستان:”إذا ارتكبت إسرائيل أي خطأ مرة أخرى، فإنها ستواجه عواقب مختلفة تماما”. مضيفا:”ليس من الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء عندها”.

وشدد رئيسي على أن إيران “عاقبت الاحتلال الإسرائيلي على جريمته التي استهدفت قنصلية إيران في دمشق، مخالفا لكل القوانين والمواثيق الدولية”.

وشنّ الحرس الثوري الإيراني في 13 أفريل الجاري، هجوما غير مسبوق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستخدما عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وجاء ذلك أياما بعد قصف جوي نفذّه الاحتلال الإسرائيلي ضد الجانب القنصلي من سفارة إيران في دمشق. ما أسفر عن مقتل 7 مستشارين عسكريين إيرانيين.