الرئيس الإيراني يتلقى دعوة من عاهل السعودية لزيارة الرياض

تلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد، دعوة رسمية من عاهل السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لإجراء زيارة إلى الرياض، عقب عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وحسب ما أكده مساعد مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي على تويتر، فقد تلقى رئيسي رسالة من الملك السعودي، يدعوه إلى زيارة المملكة.

ورحّب الرئيس الإيراني بدعوة الملك سلمان لزيارة السعودية، مؤكدا استعداده لتعزيز التعاون بين البلدين، يضيف المتحدث.

وأبرمت السعودية وإيران يوم الجمعة الماضي، اتفاقا باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. بعد ما يزيد عن 7 سنوات من القطيعة، عقب حادثة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران.

ويتضمن الاتفاق إعادة تبادل السفراء وفتح سفارتي البلدين بكل من الرياض وطهران في غضون الشهرين المقبلين.