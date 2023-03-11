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عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.. أول تعليق من الاتحاد الأوروبي

الشروق أونلاين
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عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.. أول تعليق من الاتحاد الأوروبي
أرشيف
بيتر ستانو

أبدى الاتحاد الأوروبي ترحيبه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، مؤكدا أن الرياض وطهران عاصمتان محوريتان في المنطقة.

وعبّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو في بيان، عن تقدير الاتحاد للجهود الدبلوماسية التي أدت إلى “هذه الخطوة الهامة”.

وقال المتحدث في البيان:”نظرا لأن السعودية وإيران دولتان محوريتان، فإن استئناف العلاقات الثنائية بينهما يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة ككل”.

وتابع البيان أن “تعزيز السلام والاستقرار وخفض التوترات في الشرق الأوسط على نطاق أوسع، من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي”.

وأبرمت السعودية وإيران يوم الجمعة، اتفاقا باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. بعد ما يزيد عن 7 سنوات من القطيعة، عقب حادثة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران.

ويتضمن الاتفاق إعادة تبادل السفراء وفتح سفارتي البلدين بكل من الرياض وطهران في غضون الشهرين المقبلين.

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