الرئيس الإيطالي يمنح المصمم الجزائري ماسينيسا عسكر وسام فارس الاستحقاق

أرفع وسام تمنحه إيطاليا

حصل الفنان التشكيلي ومصمم الأزياء الجزائري المقيم بإيطاليا ماسينيسا عسكر، على وسام فارس الاستحقاق من الجمهورية الإيطالية، الذي منحه إياه الرئيس الإيطالي، بمناسبة العيد الوطني لإيطاليا، وهو أرفع الأوسمة التي تمنحها إيطاليا.

لينظم بذلك اسم الفنان التشكيلي والمصمم الجزائري، إلى تلك القائمة الطويلة من المتوجين بهذا الوسام الإيطالي الرفيع من ملوك ورؤساء، منذ استحداثه في 1951.

ويحتفي هذا التكريم الذي حظي به الفنان هذا العصامي بالمسيرة الفنية المميزة لابن مدينة الجزائر صاحب الـ39 عاما، والمقيم بإيطاليا منذ 2011، والجسور التي مدها بأعماله الفنية بين ضفتي المتوسط.

وفي إفادة صحفية لموقع “كل شيء عن الجزائر” بالمناسبة، قال عسكر “أنا من أفريقيا، أنا من الجزائر، بكل ما ينطوي عليه ذلك من ثراء ثقافي.”

وعقب التكريم، وجه كاتب الدولة المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، رسالة تهنئة إلى الفنان سلمها إياه يوم أمس الأربعاء، 3 جوان، المكلّف بالشؤون القنصلية بسفارة الجزائر بروما.

سلّم المكلّف بالشؤون القنصلية بسفارة الجزائر بروما رسالة التهنئة الموجهة من كاتب الدولة المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد سفيان شايب، إلى الفنان الجزائري المقيم بإيطاليا ماسينيسا عسكر، بمناسبة تكريمه بوسام “فارس الاستحقاق للجمهورية الإيطالية” من قبل رئيس الجمهورية الإيطالية pic.twitter.com/pMU75BPc1n — Ambasciata d’Algeria a Roma/ سفارة الجزائر بروما (@EmbAlgeriaItaly) June 3, 2026

ويعدّ عسكر واحدا من أبرز الفنانين المعاصرين في التيار الرمزي التجريدي، هو الذي يستلهم أعماله من الرموز الأمازيغية والرسومات الافريقية والنقوش الصخرية، مع لمسة معاصرة. وتم إدراج اسمه ضمن قائمة 500 فنان معاصر الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في كتاب “Artisti 22”.

وسبق للفنان وأن فاز في أفريل 2023 بجائزة الأسد الذهبي للفنون البصرية بإيطاليا عن مجموع مشواره الفني.