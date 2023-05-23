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الرئيس البرتغالي: موقفنا ثابت إزاء قضية الصحراء الغربية (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس البرتغالي: موقفنا ثابت إزاء قضية الصحراء الغربية (فيديو)
ح.م
جانب من الندوة المشتركة للرئيس تبون ونظيره البرتغالي

 أكد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا يوم الثلاثاء بلشبونة، أن موقف بلاده ثابت إزاء قضية الصحراء الغربية.

جاء ذلك في ندوة صحفية مشتركة عقدها دي سوزا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. الذي يجري زيارة عمل إلى البرتغال.

وقال الرئيس البرتغالي إن لشبونة “تحترم وتدعم قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية”.

وتابع يقول:” موقفنا ثابت وهو يحترم ويدعم دور الأمم المتحدة وقراراتها بشأن القضية، والبرتغال تسعى إلى تحقيق مبادئ الديمقراطية في هذا الشأن”.

ووصل الرئيس تبون يوم الإثنين إلى البرتغال، في زيارة دولة يجريها إلى البلاد مدّتها يومان. وهي تندرج، حسب بيان للرئاسة، “في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين”.

كما تهدف زيارة الرئيس تبون إلى “دفع العلاقات الجزائرية البرتغالية نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لمنفعة الشعبين الجارين”.

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