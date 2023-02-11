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الرئيس التركي: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 21.043 قتيل

الشروق أونلاين
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الرئيس التركي: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 21.043 قتيل
ح.م
زلزال مدمّر في تركيا وسوريا

ارتفع تعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الإثنين، إلى أكثر من 24 ألف قتيلا، حسب أرقام رسمية غير نهائية. 

ففي تركيا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء زلزال كهرمان مرعش إلى 21.043 قتيلا، و80.088 جريح.

وفي سوريا، أكد وزير الصحة في حكومة دمشق ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1387 شخص. فيما أحصى الدفاع المدني السوري بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمالي غرب البلاد 2166 وفاة.

وتواصل فرق الإنقاذ جهود البحث عن ناجين تحت ركام البنايات المنهارة جراء الزلزال بتركيا وسوريا، بمشاركة فريقين من الحماية المدنية الجزائرية.

منظمة الصحة العالمية: حصيلة ضحايا الزلزال قد تكون أعلى بـ8 مرات

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن تكون حصيلة قتلى الزلزال المدمّر “أعلى بثمان مرات من الأرقام التي يتمّ الإعلان عليها كحصيلة أولية”.

وعبّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلق المنظمة، على نحو خاص، إزاء مناطق لم ترد منها أي معلومات منذ وقوع الزلزال.

ووقع الزلزال العنيف عند الساعة 4:17 فجر الإثنين. وحدّد مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا، على مسافة 60 كلم فقط من الأراضي السورية.

وبعد ساعات قليلة عن الزلزال الأول، سجّلت هزة قوية ثانية بشدّة 7.5 درجات. تلتها عدّة هزّات ارتدادية، ما تسبّب في انهيار العشرات من المباني بكل من تركيا وسوريا.

إعلان الحداد لمدة 7 أيام في تركيا بعد الزلزال المدمّر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الإثنين، فترة حداد وطني لمدة 7 أيام، ترحّما على أرواح ضحايا الزلزال المدمّر الذي جنوب شرقي البلاد.

وقال أردوغان في بيان:”بسبب الزلازل التي حدثت في بلدنا، تمّ إعلان فترة حداد وطنية لمدة 7 أيام”. وأضاف:”سيتمّ تنكيس أعلامنا حتى غروب شمس يوم الأحد 12 فيفري”.

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