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بالفيديو.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا
العالم

لا ضحايا في العراق بعد زلزال تركيا المدمّر

الشروق أونلاين
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لا ضحايا في العراق بعد زلزال تركيا المدمّر
أرشيف
زلزال مدمّر يضرب تركيا وسوريا

لم يسفر الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوبي تركي فجر الإثنين، عن أي ضحايا أو خسائر مادية في العراق، حسب ما أكدته السلطات العراقية.

وقال المتحدث باسم هيئة الرصد الزلزالي في العراق عامر الجابري:”سجّلت مراصدنا الزلزالية في تمام الساعة الرابعة والربع من فجر اليوم، هزة أرضية شديدة ضربت مناطق قرب الحدود العراقية التركية”.

وتابع المتحدث يقول:”هذه الهزة هي ارتدادية جرّاء الزلزال الذي ضرب مناطق تركية وسورية قرب الحدود العراقية”. مضيفا:”لقد شعر أهالي مناطق إقليم كردستان ونينوى وبعض المحافظات العراقية بالهزة”. قبل أن يؤكد: “لم نسجل حتى الآن أية خسائر”.

وأودى زلزال بشدّة 7.4 درجات على مقياس ريختر بحياة ما يزيد عن 1400 شخصا في تركيا، و800 شخصا في سوريا، حسب مصادر رسمية.

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