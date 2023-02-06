بالفيديو.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا ودول مجاورة إلى 1498 قتيلا، حسب آخر حصيلة أعلنتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد القتلى نتيجة الزلزال ارتفع إلى 1498 بينما بلغ عدد الجرحى 7624 جريح.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، مصرع 912 شخصا وإصابة 5385 آخرين في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، ودول مجاورة، في حصيلة أولية.
وجاءت تصريحات أردوغان من مقر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في أنقرة، حيث أشرف على سير أعمال البحث والإنقاذ.
ولفت أردوغان إلى أن “الزلزال المرعب الذي وقع فجر اليوم، يعد أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال أرزينجان عام 1939”.
وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ 2470، فيما وصل عدد الأبنية المنهارة إلى 2818 مبنى “حتى الساعة 10 بتوقيت غرينتش.
وأكد الرئيس التركي استمرار أعمال إنقاذ المواطنين من تحت أنقاض الأبنية المدمرة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل، “والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة”.
#turkey 🇹🇷 #Turkiye | New video from the Strong magnitude 7.8 earthquake hits southern Turkey #deprem #earthquake #sismo #kahramanmaraş #Terremoto #pazarcık #Gaziantep #şanlıurfa #diyarbakır #malatya #DEPREMOLDU #زلزال #زلزال_ترکیا #هزة_أرضية #تركيا pic.twitter.com/zVZKZMS5xS
— CH Umar Farooq (@UmarfarooqURf) February 6, 2023
من جانبه، ترأس الرئيس السوري بشار الأسد، صباح الإثنين، اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب فجر الإثنين، متسبباً بسقوط مئات الضحايا وعدد كبير من الإصابات وانهيار وتصدع العشرات من الأبنية السكنية.
وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال في عموم سوريا 783 قتيلا و2284 مصابا، حيث أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 403 وفاة، 1284إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية.
من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء ) بأن عدد الضحايا في شمالي غربي سوريا (خارج سيطرة النظام) بلغ 380 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 1000.
In the earthquake-affected Syrian city of Hama,people are asking for help:O Ummah al-Muhammad.The situation is very bad, there is no one helping us #earthquake #زلزال #هزة_أرضية #Syria #زلزال_سوريا pic.twitter.com/YlWcW2r3QV
— BJR 24 (@conflicts_111) February 6, 2023
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر حجم الخسائر والدمار الذي خلفه الزلزال خاصة في الجهة الجنوبية من تركيا وشمال سوريا.
حلب لسا بعدك قادرة تتحملي؟😔💔#زلزال_سوريا #زلزال #هزة_أرضية pic.twitter.com/TeDardxmGy
— shadi (@shadiiAb) February 6, 2023
ضرب زلزال بقوّة 7,8 درجات تركيا وسوريا فجر الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى ودمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.
قتل 237 شخصا على الأقل في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا نتيجة الزلزال الذي يقع مركزه في جنوب شرق تركيا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة، بينما أفاد مصدر طبي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود مع تركيا عن سقوط ثمانية قتلى.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصرع 912 شخصا وإصابة 5 آلاف وإصابة 385 في الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين وبلغت شدته 7.4 درجات، فيما أكدت الخارجية الجزائرية عدم وجود ضحايا من الجالية.
لحظة انهيار أحد المباني في حي الكلاسة جراء الزلزال | حلب#زلزال #سوريا #deprem pic.twitter.com/lstd9fOzAZ
— شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) February 6, 2023
#زلزال_ترکیا ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 1014 ؛ آلاف الجرحى#هزة_أرضية #زلزال_ترکیا #زلزال
#BreakingNews #earthquake #الهزه_الارضيه #زلزال_سوريا #لبنان pic.twitter.com/yNSecuOPh7
— الاحداث العالمية الحربية🚨 news (@BnshKhaled) February 6, 2023
أما في تركيا، فلقي المئات حتفهم في سبع محافظات، بحسب حصيلة أولية صادرة عن الوكالة الحكوميّة التركيّة لإدارة الكوارث AFAD، وسط توقعات بأن ترتفع أكثر بكثير نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بعدد كبير من المباني السكنية في كبرى المدن.
وجُرح المئات في البلدين، بحسب المصادر ذاتها.
#زلزال_ترکیا #هزة_أرضية اللهم لطفك ورحمتك #تركيا #زلزال pic.twitter.com/Q3J5VePydD
— د.علي نازلي Dr.Ali Nazli (@alinazli2012) February 6, 2023
وقع الزلزال الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كيلومترا وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.
مشاهد مرعبة لزلزال تركيا #هزة_أرضية #زلزال #تركيا pic.twitter.com/nDMhGB8HYA
— Osamaqk (@Osama_RNA) February 6, 2023
ويقع مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).
#شاهد | مقتل أكثر من 100 شخص، وتضرر مدن وقرى في شمالي #سوريا بسبب الزلزال الذي ضرب ولايات عدة في جنوب #تركيا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر pic.twitter.com/dowAK1xklZ
— TRT عربي (@TRTArabi) February 6, 2023
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، يعد هذا الزلزال الأكبر في تركياتركيا منذ زلزال أوت 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.
كاميرا المراقبة ترصد لحظة وقوع الزلزال في مدينة غازي عنتاب جنوبي #تركيا pic.twitter.com/CS5MiVEsQY
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 6, 2023
وبالإضافة إلى كهرمان مرعش، ضرب الزلزال ولايات غازي عنتاب وأضنة وملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، وتسبب في انهيار مئات المباني وحوصر العديد تحت الأنقاض. وأظهرت مقاطع مصورة السكان وهم يهرعون للشوارع وسط أجواء باردة بسبب الثلوج التي تساقطت في الأيام الماضية.
لقطات مروعة للناجين أثناء إنقاذهم من تحت الأنقاض في مقاطعة هاتاي ، #تركيا .#هزة_أرضية #عاجل pic.twitter.com/nY5HYr4eBb
— أخبار العالم (@n3ws_w) February 6, 2023
وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة، وقال الدفاع المدني السوري الموجود في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد إن ما لا يقل عن 86 شخصا لقوا حتفهم، في حين أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد ضحايا الزلزال وصلت إلى 111 قتيلا و516 مصابا.
كما شعر بالزلزال سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.