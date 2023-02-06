بالفيديو.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا ودول مجاورة إلى 1498 قتيلا، حسب آخر حصيلة أعلنتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد القتلى نتيجة الزلزال ارتفع إلى 1498 بينما بلغ عدد الجرحى 7624 جريح.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، مصرع 912 شخصا وإصابة 5385 آخرين في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، ودول مجاورة، في حصيلة أولية.

وجاءت تصريحات أردوغان من مقر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في أنقرة، حيث أشرف على سير أعمال البحث والإنقاذ.

ولفت أردوغان إلى أن “الزلزال المرعب الذي وقع فجر اليوم، يعد أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال أرزينجان عام 1939”.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ 2470، فيما وصل عدد الأبنية المنهارة إلى 2818 مبنى “حتى الساعة 10 بتوقيت غرينتش.

وأكد الرئيس التركي استمرار أعمال إنقاذ المواطنين من تحت أنقاض الأبنية المدمرة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل، “والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة”.

من جانبه، ترأس الرئيس السوري بشار الأسد، صباح الإثنين، اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب فجر الإثنين، متسبباً بسقوط مئات الضحايا وعدد كبير من الإصابات وانهيار وتصدع العشرات من الأبنية السكنية.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال في عموم سوريا 783 قتيلا و2284 مصابا، حيث أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 403 وفاة، 1284إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء ) بأن عدد الضحايا في شمالي غربي سوريا (خارج سيطرة النظام) بلغ 380 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 1000.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر حجم الخسائر والدمار الذي خلفه الزلزال خاصة في الجهة الجنوبية من تركيا وشمال سوريا.

ضرب زلزال بقوّة 7,8 درجات تركيا وسوريا فجر الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى ودمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

قتل 237 شخصا على الأقل في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا نتيجة الزلزال الذي يقع مركزه في جنوب شرق تركيا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة، بينما أفاد مصدر طبي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود مع تركيا عن سقوط ثمانية قتلى.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصرع 912 شخصا وإصابة 5 آلاف وإصابة 385 في الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين وبلغت شدته 7.4 درجات، فيما أكدت الخارجية الجزائرية عدم وجود ضحايا من الجالية.

أما في تركيا، فلقي المئات حتفهم في سبع محافظات، بحسب حصيلة أولية صادرة عن الوكالة الحكوميّة التركيّة لإدارة الكوارث AFAD، وسط توقعات بأن ترتفع أكثر بكثير نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بعدد كبير من المباني السكنية في كبرى المدن.

وجُرح المئات في البلدين، بحسب المصادر ذاتها.

وقع الزلزال الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كيلومترا وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

ويقع مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، يعد هذا الزلزال الأكبر في تركياتركيا منذ زلزال أوت 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

وبالإضافة إلى كهرمان مرعش، ضرب الزلزال ولايات غازي عنتاب وأضنة وملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، وتسبب في انهيار مئات المباني وحوصر العديد تحت الأنقاض. وأظهرت مقاطع مصورة السكان وهم يهرعون للشوارع وسط أجواء باردة بسبب الثلوج التي تساقطت في الأيام الماضية.

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة، وقال الدفاع المدني السوري الموجود في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد إن ما لا يقل عن 86 شخصا لقوا حتفهم، في حين أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد ضحايا الزلزال وصلت إلى 111 قتيلا و516 مصابا.

كما شعر بالزلزال سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.