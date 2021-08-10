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عبر مكالمة هاتفية مع الرئيس تبون

الرئيس التونسي يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

الشروق أونلاين
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الرئيس التونسي يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد أعرب له فيها عن تضامنه وتعاطفه وكذا تعازيه جراء حرائق الغابات.

وأفاد بيان للرئاسة “تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية، من أخيه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، أعرب له فيها عن تضامنه وتعاطفه مع الشعب الجزائري جراء الحرائق التي نشبت في عديد ولايات الوطن، مقدما تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا، ومؤكدا استعداد تونس لدعم الجزائر بتوفير مروحية إطفاء متخصصة”.

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