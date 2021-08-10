الرئيس التونسي يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

عبر مكالمة هاتفية مع الرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد أعرب له فيها عن تضامنه وتعاطفه وكذا تعازيه جراء حرائق الغابات.

وأفاد بيان للرئاسة “تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية، من أخيه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، أعرب له فيها عن تضامنه وتعاطفه مع الشعب الجزائري جراء الحرائق التي نشبت في عديد ولايات الوطن، مقدما تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا، ومؤكدا استعداد تونس لدعم الجزائر بتوفير مروحية إطفاء متخصصة”.