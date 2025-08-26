الرئيس السابق لنادي شباب برج الكيفان جلول زرداني في ذمة الله

كان وراء الصعود التاريخي إلى القسم الثاني سنة 1985

انتقل إلى رحمة الله الرئيس السابق لنادي الشباب الرياضي لبلدية برج الكيفان زرداني جلول عن عمر ناهز 76 سنة، بعد مرض عضال، ووري الثرى الثلاثاء بمقبرة عين الكحلة بهراوة، بعد صلاة الظهر.

ويعتبر جلول زرداني أحد الذين صنعوا تاريخ الشباب الرياضي لبلدية برج الكيفان باعتباره كان لاعبا سابقا، ومسيّرا ورئيسا للنادي حقق معه الصعود سنة 1985 إلى القسم الوطني الثاني، بلاعبين أغلبهم من خريجي مدرسة الفريق على غرار حميدي ميسوري، حتو، شحماط، أكلي، حريري، بوحسان، صايج، دحمان، لخضاري والمرحوم حكيم بوعكاز وغيرهم، واستقبلوا تحت رئاسته العديد من الأندية الكبيرة على غرار مولودية الجزائر، إتحاد العاصمة اتحاد البليدة ورائد القبة.

و أشرف على الفريق في فترة رئاسته العديد من المدربين الكبار على غرار سماعيل خباطو، وعلي بن فضة.

المرحوم جلول زرداني كان لاعبا في الفريق، في منصب وسط ميدان دفاعي، لكن الإصابة حرمته من البقاء في الملاعب، ليتحوّل إلى مسيّر، وحذا بذلك حذو والده رحمة الله عليه، الذي كان أحد أقدم رؤساء “نادي الشهداء”، وحتى والدته رحمة الله عليها كانت تقوم بغسل وطي الملابس الرياضية للفريق حسب شهادة العديد من أصدقاء المرحوم الذي يعتبر أحد أعمدة الكرة، في المدينة الساحلية.

أغلب اللاعبين الذين تحدثنا معهم أكدوا أن المرحوم كان يعتبر رئيسا ناجحا بكل المقاييس حيث تمكن رفقة العديد من المسيّرين السابقين من الوصول إلى القسم الوطني الثاني.

وكانت جمعية اللاعبين السابقين قد كرّمت المرحوم جلول زرداني خلال شهر جويلية المنصرم، عرفانا بما قدمّه للفريق حيث قال يومها ” أنا سعيد بهذا التكريم، الذين يجعلني اليوم أفتخر بما قدمته طيلة مشواري، وأتمنى أن يحافظ الجيل الحالي عليه مستقبلا”.

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الأسرة الرياضية ببلدية برج الكيفان بتعازيها القلبية إلى عائلة المرحوم، راجية من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح الجنان، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.