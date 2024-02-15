الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في زيارة إلى أيرلندا

استقبل اليوم، الخميس 15 فيفري، الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي، من طرف الرئيس الأيرلندي السيد مايكل دانييل هيجينز.

وحسب ما أفادت به الرئاسة الصحراوية، فتم التطرق خلال اللقاء “لتطورات القضية الصحراوية، وكذا آفاق العمل المستقبلي، وخاصة في ميدان التضامن، سواء داخل البلاد أو على الساحة الأوروبية أو العالم.”

وشرع الرئيس الصحراوي منذ يوم أمس الأربعاء في زيارة إلى جمهورية أيرلندا. وأجرى الوفد الرئاسي الصحراوي في محطته الأولى من الزيارة، سلسلة من اللقاءات على مستوى غرفتي البرلمان الأيرلندي، وممثلين لمختلف التشكيلات السياسية والنقابية والمجتمع المدني والحركة التضامنية.

حيث تطرق الطرفان إلى تطورات القضية الصحراوية و”سبل تعزيز علاقات جبهة البوليساريو مع مختلف التشكيلات السياسية الأيرلندية، وكذا آفاق العمل المستقبلي، وخاصة في ميدان التضامن، سواء داخل البلاد أو على الساحة الأوروبية أو العالم.”

وجدد ممثلو التشكيلات السياسية والنقابية والمجتمع المدني أثناء اللقاءات التي جمعتهم بالوفد الصحراوي “مواقف الدعم والمساندة لحق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير والاستقلال، انسجاماً مع احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في الصحراء الغربية.” حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

ويرافق الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي في زيارته هذه التي قادته إلى أيرلندا، وفد يضم كلا من محمد سالم ولد السالك، الوزير المستشار بالرئاسة مكلف بالشؤون الدبلوماسية، عمر منصور، السفير المكلف بأوروبا والمؤسسات الأوروبية، سيدي محمد عمار، ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، عبداتي أبريكة مستشار بالرئاسة، صلحة العبد سفير مدير التشريفات بالرئاسة الصحراوية ونفعي الرايس ممثل الجبهة في أيرلندا.